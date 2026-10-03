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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۵

اکران ۴ فیلم جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در همدان

اکران ۴ فیلم جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در همدان

همدان-مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان از اکران هم‌زمان چهار اثر سینمایی منتخب سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در سینما فلسطین همدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرضا جوادی عصر شنبه اظهار کرد: چهار فیلم سینمایی شامل «گرگی خان» ویژه کودک، «یکی میاد دنبالم» ویژه کودک، «عموی بچه‌ها» ویژه کودک و نوجوان و «شوتینگا» ویژه کودک در قالب سانس‌های ویژه دانش‌آموزی در سینما فلسطین همدان به نمایش درمی‌آیند.

وی با اشاره به جدول زمان‌بندی نمایش این آثار افزود: این فیلم‌ها از تاریخ ۱۲ تا ۱۴ مهرماه جاری راس ساعت ۱۰ صبح برای مخاطبان کودک و نوجوان به روی پرده خواهند رفت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان تصریح کرد: به‌منظور برنامه‌ریزی هدفمند اطلاع‌رسانی گسترده و تسهیل حضور حداکثری دانش‌آموزان در سینما هماهنگی‌های لازم میان این اداره‌کل و اداره‌کل آموزش و پرورش استان همدان صورت گرفته است.

جوادی با تاکید بر لزوم تقویت سبد فرهنگی نسل نو خاطرنشان کرد: این رویداد سینمایی فرصت مناسبی است تا دانش‌آموزان علاوه بر تجربه نشاط‌آور تماشای گروهی فیلم در سالن سینما با تازه‌ترین تولیدات استاندارد سینمای کودک و ظرفیت‌های هنری جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان آشنا شوند.

کد مطلب 6966546

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