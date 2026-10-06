دریافت 33 MB
کد مطلب 6969772
  1. فیلم
  2. هنر
۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۲

معتمدی: ورزشکاران همیشه امیدبخش مردم هستند

معتمدی: ورزشکاران همیشه امیدبخش مردم هستند

محمد معتمدی گفت: بدرقه مردم بسیار پرشور بود و من همیشه از ورزشکاران امید گرفته‌ام.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید