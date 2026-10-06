دریافت 33 MB کد مطلب 6969772 https://mehrnews.com/x3dfSg ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۲ کد مطلب 6969772 فیلم هنر فیلم هنر ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۲ معتمدی: ورزشکاران همیشه امیدبخش مردم هستند محمد معتمدی گفت: بدرقه مردم بسیار پرشور بود و من همیشه از ورزشکاران امید گرفتهام. کپی شد مطالب مرتبط ۶ سؤال ملی نمایندگان از وزرا در صحن مجلس اعلام وصول شد ورزشکاران قزوینی در ناگویا چهار مدال نقره گرفتند رونمایی از تقویم موسیقی نیمه دوم مهر؛ اینجا کنسرتها زندهاند میدان انقلاب میزبان بدرقه کاروان پاراآسیایی ایران به ناگویا از حضور ۲ فیلم ایرانی در اسکار ۲۰۲۷ تا تغییر مکان «خانه» جشنواره کودک برچسبها محمد معتمدی خواننده بازی های آسیایی 2026 ناگویا
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