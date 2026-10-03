تعیین تکلیف بدهی بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری

به گزارش خبرگزاری مهر، علاءالدین ازوجی افزود: همان‌گونه که دولت از زمان تولد تا دوران آموزش، بهداشت و ورود افراد به جامعه خدمات مختلفی ارائه می‌کند، در دوره بازنشستگی نیز باید توجه دولت به این قشر بدون تبعیض ادامه داشته باشد.

وی گفت: حقوق دریافتی افراد در دوران اشتغال نباید تنها مبنای توجه قرار گیرد، بلکه شأن و وضعیت رفاهی بازنشستگان نیز باید در سیاست‌گذاری‌های دولت، سازمان برنامه و بودجه و مجلس مورد توجه جدی باشد.

ازوجی با اشاره به ضرورت اصلاح شیوه مدیریت بنگاه‌های اقتصادی وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری، بیان کرد: این بنگاه‌ها باید به‌گونه‌ای مدیریت شوند که بتوانند بخشی از هزینه حقوق و بیمه تکمیلی بازنشستگان را با اتکا به عملکرد اقتصادی خود تأمین کنند.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در ادامه درباره وضعیت بدهی‌های بیمه‌ای اظهار کرد: طی یک سال گذشته تلاش شده بخشی از بدهی شرکت‌ها به بیمه‌ها وصول شود و در این مدت بدهی به برخی شرکت‌های بیمه تعیین تکلیف شده است.

وی افزود: این روند با هدف تأمین منابع مورد نیاز بیمه تکمیلی بازنشستگان ادامه دارد و رویکرد صندوق این است که پرداخت‌های مربوط به بیمه تکمیلی به‌ صورت منظم انجام شود تا بازنشسته بتواند از خدمات درمانی استفاده کند و مراکز درمانی نیز با دغدغه پرداخت مطالبات مواجه نباشند.

ازوجی همچنین با اشاره به اجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: موضوع رفاه بازنشستگان، به‌ویژه بازنشستگان حداقل‌بگیر، باید فراتر از اجرای صرف یک ماده قانونی مورد توجه قرار گیرد و سازوکارهای رفاهی صندوق باید به‌گونه‌ای طراحی شود که فشار کمتری بر این قشر وارد شود.