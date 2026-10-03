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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۸:۲۷

تعیین تکلیف بدهی بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری

تعیین تکلیف بدهی بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، بر ضرورت تامین منابع مورد نیاز بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علاءالدین ازوجی افزود: همان‌گونه که دولت از زمان تولد تا دوران آموزش، بهداشت و ورود افراد به جامعه خدمات مختلفی ارائه می‌کند، در دوره بازنشستگی نیز باید توجه دولت به این قشر بدون تبعیض ادامه داشته باشد.

وی گفت: حقوق دریافتی افراد در دوران اشتغال نباید تنها مبنای توجه قرار گیرد، بلکه شأن و وضعیت رفاهی بازنشستگان نیز باید در سیاست‌گذاری‌های دولت، سازمان برنامه و بودجه و مجلس مورد توجه جدی باشد.

ازوجی با اشاره به ضرورت اصلاح شیوه مدیریت بنگاه‌های اقتصادی وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری، بیان کرد: این بنگاه‌ها باید به‌گونه‌ای مدیریت شوند که بتوانند بخشی از هزینه حقوق و بیمه تکمیلی بازنشستگان را با اتکا به عملکرد اقتصادی خود تأمین کنند.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در ادامه درباره وضعیت بدهی‌های بیمه‌ای اظهار کرد: طی یک سال گذشته تلاش شده بخشی از بدهی شرکت‌ها به بیمه‌ها وصول شود و در این مدت بدهی به برخی شرکت‌های بیمه تعیین تکلیف شده است.

وی افزود: این روند با هدف تأمین منابع مورد نیاز بیمه تکمیلی بازنشستگان ادامه دارد و رویکرد صندوق این است که پرداخت‌های مربوط به بیمه تکمیلی به‌ صورت منظم انجام شود تا بازنشسته بتواند از خدمات درمانی استفاده کند و مراکز درمانی نیز با دغدغه پرداخت مطالبات مواجه نباشند.

ازوجی همچنین با اشاره به اجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: موضوع رفاه بازنشستگان، به‌ویژه بازنشستگان حداقل‌بگیر، باید فراتر از اجرای صرف یک ماده قانونی مورد توجه قرار گیرد و سازوکارهای رفاهی صندوق باید به‌گونه‌ای طراحی شود که فشار کمتری بر این قشر وارد شود.

کد مطلب 6965799
حبیب احسنی پور

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