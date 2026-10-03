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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۸:۳۲

جنایت جنگی تمام عیار عربستان علیه استان صعده یمن

جنایت جنگی تمام عیار عربستان علیه استان صعده یمن

نهاد ملی حقوق بشر یمن حملات عربستان علیه استان صعده را یک جنایت جنگی تمام عیار توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، نهاد ملی حقوق بشر یمن وابسته به جنبش انصارالله با صدور بیانیه ای تاکید کرد که دشمن سعودی به جنایت های وحشیانه خود علیه غیرنظامیان بی گناه در روستاهای مرزی استان صعده ادامه می دهد.

بر اساس این بیانیه، عربستان سعودی مرتکب جنایت جنگی و ضد بشری علیه منطقه منبه و هدف قرار دادن مناطق محله و القهر-حطاب شده است.

نهاد مذکور اضافه کرد که منطقه الجبانه در رازح و روستاهای مناطق الظاهر، مران و حیدان هدف حملات موشکی و توپخانه ای دشمن سعودی قرار گرفته است.

این نهاد تصریح کرد که اوضاع استان صعده یک حادثه اتفاقی نیست بلکه بیانگر سیاست کشتار برنامه ریزی شده و مستمر است که مردم یمن و حتی مهاجران آفریقایی را که به این کشور پناه آورده اند هدف قرار می دهد. عربستان بعد از شکست های میدانی خود در حال انتقام گرفتن از غیرنظامیان در روستاهای مرزی به دلیل مقاومت در برابر دشمن است. اقدامات عربستان یک جنایت جنگی تمام عیار بر اساس توافقنامه های ژنو و قوانین بشردوستانه است.

کد مطلب 6965817

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    نظرات

    • IR ۰۹:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
      1 2
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      آل سعود نوکر امریکا واسراییل مانند امارات نوکر دریست اسراییل از جمله جنایت کاران جنگی هستند وریشه ظالمان وستمگران بزودی خواهد خشکید وخودشان به این کار سرعت می بخشند
    • لبیک IR ۱۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
      1 3
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      هر وقت آل سعود کثیف رحم نمیکنه ، یمن هم نباید رحم بکنه تر و خشک را در عربستان کثیف بسوزاند
    • محسن دریک IR ۱۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
      1 0
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      آل سعود خائن و فتنه گر

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