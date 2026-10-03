تقلای عربستان برای جبران شکست پروژه آمریکایی صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، حزام الاسد عضو برجسته دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن با انتشار یک پست اعلام کرد که دشمن سعودی بعد از شکست پروژه مرتبط با آمریکا و رژیم صهیونیستی در قبال باب المندب و بیرون راندن مزدوران آن از ساحل غربی در سایه دستاوردهای قهرمانان استان تعز برای آزادسازی مناطق تحت اشغال اینک از لباس دروغین هدف قرار گرفتن مکه مکرمه خارج شده و دروغ جدید حمله به مدینه منوره را ترویج می دهد.

وی اضافه کرد: مزدوران وابسته به عربستان جایی در کشور ما ندارند. ما جان خود را برای محافظت از مقدساتمان به ویژه حرمین شریفین می دهیم و هیچ کس فریب دروغ های شما را علیه ملت مؤمن یمن نمی خورد. کسی که حرمت حرمین شریفین را با فسق و فجور و صهیونیست زدگی، از بین برده و ملت های امت اسلامی را هدف قرار داده نمی تواند دم از مقدسات بزند.

وزارت خارجه دولت صنعاء وابسته به انصارالله یمن نیز اعلام کرد که تأیید روایت دروغین عربستان از سوی برخی دولت ها محکوم است.

این وزارت خانه تصریح کرد: خریدن چاپلوسی ‌های این دولت ها از سوی نظام سعودی، هیچ پیروزی‌ ای در درگیری ها برای ریاض به همراه نخواهد داشت و روزهای آتی این موضوع ثابت خواهد شد.

وزارت خارجه صنعاء اضافه کرد: دولت های مذکور همچنان به عربستان به عنوان گاو شیرده نگاه می کنند حتی اگر بهای آن بهتان عظیم به مقدس ترین مقدسات اسلامی باشد. از آزادگان کشورهای اسلامی می خواهیم در برابر این تهمت و بهتان بزرگ فریاد بزنند و به مشارکت نظام های آنها در این بهتان زدن اعتراض کنند.

روز گذشته نیز مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن تاکید کرد که تکرار دروغ‌های عربستان درباره هدف قرار گرفتن مدینه منوره یک شکست بی سابقه به شمار می‌آید.

وی همچنین مسئولیت کامل هرگونه تجاوز به مکه مکرمه، مدینه منوره و مسجد نبوی را متوجه عربستان سعودی دانست.

در همین راستا یک منبع نظامی یمنی تاکید کرد که دروغ‌های عربستان درباره هدف قرار گرفتن نیروگاه برق مدینه منوره بی پایه و اساس است.

وی در ادامه افزود: این دروغ جدید برای سرپوش گذاشتن بر شکست‌های عربستان مطرح شده و بیشتر نیز دروغ هدف قرار گرفتن مکه مکرمه مطرح شده بود.

عربستان مدعی شده است که نیروهای یمنی نیروگاه برق طیبه در مدینه منوره را هدف قرار داده اند.