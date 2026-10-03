به گزارش خبرگزاری مهر، دو مقام آمریکایی در گفتگو با وب‌سایت «آکسیوس» اعلام کردند که عربستان سعودی و نیروهای مزدور آن در حال برنامه‌ریزی برای انجام یک حمله گسترده علیه نیروهای مسلح یمن در روزهای آینده هستند. هدف از این عملیات، دور کردن انصار الله از مناطق ساحلی دریای سرخ اعلام شده است که امکان تسلط کامل بر تنگه باب‌المندب را فراهم کرده است.

با این وجود آمریکا برای دومین بار طی هفته‌های گذشته، درخواست عربستان سعودی برای مشارکت در این عملیات و انجام حملات هوایی را رد کرده است. البته مقامات آمریکایی گفته‌اند که ممکن است این موضع در صورت بروز مشکلاتی در روند عملیات، تغییر کند.

یک مقام آمریکایی توضیح داد که سعودی‌ها هفته‌هاست در حال برنامه‌ریزی برای این عملیات هستند و سران عربستان چند روز پیش با طرح‌ حمله موافقت کرده اند. در این عملیات، نیروهای زمینی مزدور سعودی ها در یمن نیز تحت پوشش هوایی عربستان مشارکت خواهند داشت.

این مقام آمریکایی افزود که خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان، روز پنجشنبه با پیت هگست وزیر جنگ آمریکا، تماس گرفت تا او را در جریان عملیات قریب‌الوقوع قرار دهد و بار دیگر درخواست انجام حملات هوایی آمریکا علیه اهداف یمنی را مطرح کند.

یک مقام آمریکایی تأکید کرد که ایالات متحده در حال حاضر «هیچ اقدام نظامی مستقیمی انجام نخواهد داد».

همچنین به گفته یک مقام آمریکایی، فرماندهی مرکزی نظامی آمریکا در منطقه، ملاحظات جدی درباره انجام حملات در یمن داشت؛ چرا که معتقد بود این اقدام ممکن است تمرکز آن‌ها را از ایران منحرف کند.

این مقامات آمریکایی تصریح کردند که ارتش آمریکا در تمامی امور «کمتر از مشارکت مستقیم در جنگ»، از جمله از طریق ارائه اطلاعات استخباراتی و داده‌های شناسایی اهداف، به عربستان کمک می‌کند.

یک مقام آمریکایی نیز با اشاره به کمک های اطلاعاتی آمریکا به عربستان برای حمله به یمن، خاطرنشان کرد که ارتش آمریکا طی دو هفته گذشته بیش از ۲۰۰ هدف را برای حمله به عربستان ارائه کرده است.