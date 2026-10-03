متخلفان حوزه آرد و نان آذربایجان غربی ۴۳۴ میلیارد ریال جریمه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نجف زاده در این زمینه اظهار کرد: با توجه به وضعیت کنونی جامعه و افزایش تقاضا از سوی مصرف کنندگان برای خرید کالاهای اساسی به وی ه نان و ضرورت نظارت بربازارآرد و نان، تعزیرات حکومتی استان با راه اندازی گشت های مشترکی با هماهنگی دستگاه های نظارتی و انجام بازرسی های میدانی در سطح شهر و روستا از واحدهای نانوایی با هرگونه تخلفات احتمالی علی الخصوص گرانفروشی و کم فروشی در محل تخلف برخورد می کند.

وی افزود: از ابتدای امسال ۲ هزار و ۸۷۴ فقره پرونده تخلفاتی در حوزه آرد و نان به شعب تعزیرات حکومتی استان وارد و به ۲ هزار و ۷۰۷ فقره از این پرونده ها رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی گفت: از این تعداد پرونده تعداد ۲ هزار و ۶۷۵ فقره مربوط به تخلفات گرانفروشی و کم فروشی نان و تعداد ۱۹۹ فقره مربوط به تخلفات تهیه و عرضه خارج از شبکه و قاچاق آرد می باشد.

نجف زاده اعلام کرد: شعب رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده ها و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی متخلفان را به پرداخت ۴۳۴ میلیارد و ۸۹ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کردند.

وی گفت: شعب رسیدگی کننده علاوه بر جزای نقدی نسبت به صدور مجازاتهای غیر نقدی برای برخی واحدهای متخلف از قبیل تعطیلی و پلمپ واحد، نصب پارچه تخلف بر سر در واحد و قطع سهمیه تعدادی از واحدهای متخلف اقدام کردند.

نجف زاده در خاتمه ضمن اعلام آمادگی تعزیرات حکومتی به منظور دریافت و رسیدگی فوری به شکایات مردمی اعم ازحضوری و یا تلفنی از شهروندان استان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلفات اقتصادی وصنفی موضوع را ازطریق سامانه اینترنتی www.tazirat۱۳۵.irو یا با شماره تلفن ۱۳۵ تعزیرات حکومتی استان و یا از طریق تلفن۱۲۴ به سازمان صنعت؛ معدن وتجارت استان گزارش کنند.