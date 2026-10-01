تأکید فرماندار یزد بر عرضه کالا با قیمت مناسب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری یزد، چهارمین جلسه کارگروه تنظیم بازار شهرستان یزد به ریاست سیدمحمدجواد آقایی، فرماندار یزد و با حضور اعضای کارگروه برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت بازار، عملکرد دستگاه‌های نظارتی و روند ساماندهی مراکز عرضه میوه بررسی و گزارش دستگاه‌های متولی درباره بازدیدها و بازرسی‌ها، تخلفات شناسایی‌شده و پرونده‌های ارجاعی به تعزیرات حکومتی ارائه شد.

همچنین وضعیت مراکز عرضه میوه، نحوه فعالیت و مسائل موجود در ساماندهی این مراکز بررسی و راهکارهای توسعه شبکه عرضه و تسهیل دسترسی شهروندان به محصولات باکیفیت و قیمت مناسب مطرح شد.

آقایی با تأکید بر اینکه نتیجه اقدامات تنظیم بازار باید در زندگی و معیشت مردم قابل مشاهده باشد، اظهار کرد: کیفیت مناسب، قیمت متعادل و دسترسی آسان مردم به کالاها باید از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مسئول در حوزه تنظیم بازار باشد.

وی بر پایش مستمر بازار، پیشگیری و برخورد با تخلفات، ساماندهی شبکه عرضه و اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع به شهروندان تأکید کرد.

فرماندار یزد همچنین خواستار بررسی ظرفیت اراضی و فضاهای مناسب دستگاه‌هایی همچون راه و شهرسازی و اوقاف برای ایجاد مراکز عرضه سامان‌یافته شد و گفت: شهرداری می‌تواند با برنامه‌ریزی مناسب از این ظرفیت‌ها برای توسعه مراکز عرضه میوه استفاده کند.

در پایان، بر همکاری دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و مدیریت شهری برای بهبود فرآیند عرضه کالا و خدمات، حفظ تعادل بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تأکید شد.