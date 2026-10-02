به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صیادی اظهار کرد: در جریان گشت مشترک بازرسان این مدیریت و با حضور شعبه سیار تعزیرات حکومتی، سه واحد صنفی عرضه‌کننده لوازم‌التحریر در بلوار مصلی مشهد به دلیل ارتکاب تخلفات متعدد صنفی شناسایی و پلمب شدند.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی افزود: این اقدام در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و تشدید نظارت بر بازار انجام شد.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی تصریح کرد: گران‌فروشی، درج نکردن قیمت کالا و خودداری از صدور صورت‌حساب، از جمله تخلفات احرازشده در این واحدها بود که در پی آن، برای متخلفان پرونده تعزیری تشکیل شد.