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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۷

پلمب ۳ واحد لوازم‌التحریر گران‌فروش در مشهد

پلمب ۳ واحد لوازم‌التحریر گران‌فروش در مشهد

مشهد- مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی از پلمب ۳ واحد لوازم‌التحریر گران‌فروش در مشهد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صیادی اظهار کرد: در جریان گشت مشترک بازرسان این مدیریت و با حضور شعبه سیار تعزیرات حکومتی، سه واحد صنفی عرضه‌کننده لوازم‌التحریر در بلوار مصلی مشهد به دلیل ارتکاب تخلفات متعدد صنفی شناسایی و پلمب شدند.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی افزود: این اقدام در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و تشدید نظارت بر بازار انجام شد.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی تصریح کرد: گران‌فروشی، درج نکردن قیمت کالا و خودداری از صدور صورت‌حساب، از جمله تخلفات احرازشده در این واحدها بود که در پی آن، برای متخلفان پرونده تعزیری تشکیل شد.

کد مطلب 6965535

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