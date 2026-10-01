کشف انبار غیرمجاز ۱۱.۵ تنی خشکبار در پاوه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رستمی از کشف یک انبار غیرمجاز نگهداری و احتکار خشکبار در این شهرستان خبر داد.

وی اظهار کرد: این کشفیات در جریان اجرای طرح‌های نظارتی پلیس و با هدف مقابله با احتکار کالاهای مورد نیاز شهروندان انجام شد.

فرمانده انتظامی پاوه افزود: مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی در جریان بررسی‌های انجام‌شده، موفق به شناسایی و کشف ۱۱ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم خشکبار مرتبط با کالاهای اساسی شدند.

رستمی تصریح کرد: این اقدام در راستای برخورد با سودجویی اقتصادی، پیشگیری از اخلال در روند بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان انجام شده است.

وی ادامه داد: پس از هماهنگی با رئیس تعزیرات حکومتی، برای این تخلف پرونده تشکیل شد و موضوع برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌ربط تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی پاوه با تأکید بر استمرار نظارت‌ها بر فعالیت‌های اقتصادی گفت: پلیس اماکن در چارچوب وظایف قانونی خود، برخورد با تخلفات مرتبط با احتکار و سایر تخلفات اقتصادی را دنبال می‌کند.

رستمی از شهروندان خواست در صورت مشاهده مواردی از جمله احتکار، گران‌فروشی و دیگر تخلفات اقتصادی، موضوع را از طریق مراجع قانونی اطلاع دهند تا اقدامات لازم انجام شود.