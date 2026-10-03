مسابقات شطرنج ریتد سریع یادبود سردار شهید تنگسیری در گناوه برگزار شد

محسن محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این مسابقات با حضور ۸۹ شطرنج‌باز از استان‌های بوشهر، خوزستان، هرمزگان، فارس، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و سایر مناطق استان بوشهر، در ۹ دور به روش سوئیسی برگزار شد.

رئیس هیئت شطرنج شهرستان گناوه افزود: این رقابت‌ها به میزبانی هیئت شطرنج شهرستان گناوه برگزار شد و سرداوری آن را بر عهده داشتم و زهرا اسماعیلی‌نسب از شوش نیز در تیم داوری حضور داشت.

وی با اشاره به برگزاری آیین تجلیل از پیشکسوتان شطرنج گفت: در جریان این مسابقات از سال‌ها تلاش و خدمات ناخدا عبدالله علیزاده، پیشکسوت شطرنج، با اهدای لوح و یادبود تجلیل شد.

رئیس هیئت شطرنج شهرستان گناوه ادامه داد: در بخش اصلی مسابقات، آرتین منفرد از بوشهر به مقام نخست رسید، آریا طالبی از لارستان دوم شد و بهامین قنبری از گناوه مقام سوم را کسب کرد.

وی گفت: محمدامین فاضلی از بوشهر، علیرضا بردستانی از دیر و هادی آقاجانی از کنگان نیز به ترتیب مقام‌های چهارم تا ششم را به دست آوردند.

محمدی بیان کرد: در رده‌های ریتینگ، محمد سعادت‌نشان از گچساران نفر اول زیر ۱۸۰۰، یحیی عظیمی از بندر ریگ نفر اول زیر ۱۷۰۰ و عباس فخری از بوشهر نفر اول زیر ۱۶۰۰ شدند.

وی افزود: در بخش رده‌های سنی نیز محمد محمدیان از بوشهر در رده بالای ۶۵ سال، اکبر احمدی از گناوه در رده بالای ۵۰ سال و مبینا رضایی از جم و فاطمه بردستانی از دیر در بخش بانوان به مقام اول و دوم دست یافتند.

رئیس هیئت شطرنج شهرستان گناوه خاطرنشان کرد: در رده زیر ۱۴ سال پوریا رمضانی از جم و شروین همتیان از اهواز به ترتیب اول و دوم شدند؛ در رده زیر ۱۲ سال نیز رضا بردستانی از دیر و سبحان محمدی‌راد از شوش عناوین اول و دوم را کسب کردند.

وی ادامه داد: آریا حسامی از بوشهر و محمدعلی ریشهری از دیر در رده زیر ۱۰ سال و پارسا بوشته و آریا عباسی از کنگان در رده زیر هشت سال به ترتیب مقام‌های اول و دوم را به دست آوردند.

محمدی گفت: در رده ویژه شهرستان گناوه نیز سیدیوسف به‌بین در رده زیر ۱۴ سال و محمد بحرانی در رده زیر ۱۰ سال به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری مسابقات ریتد در گناوه اظهار کرد: برگزاری چنین رقابت‌هایی زمینه حضور شطرنج‌بازان شهرستان در مسابقات رسمی و افزایش تجربه و انگیزه ورزشکاران، به‌ویژه رده‌های پایه، را فراهم می‌کند.

وی گفت: آیین اختتامیه این مسابقات با حضور رحمان عمادی رئیس اداره ورزش و جوانان و خدیجه دشتی کارشناس این اداره برگزار و از نفرات برتر با اهدای جوایز تجلیل شد.