محسن محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات شطرنج ریتد سریع یادبود شهید جاویدالاثر ماکان نصیری و بزرگداشت پیشکسوت ارجمند فریدون عباسی، به میزبانی هیئت شطرنج شهرستان گناوه برگزار شد.

رئیس هیئت شطرنج شهرستان گناوه افزود: این رقابت‌ها با حضور ۶۹ شطرنج‌باز از استان‌های بوشهر، خوزستان، فارس و کهگیلویه و بویراحمد و در ۹ دور به روش سوئیسی برگزار شد.

داور بین المللی شطرنج با اشاره به سطح برگزاری مسابقات گفت: سرداوری این رقابت‌ها را بر عهده داشتم و علی دشتی، عرفان خدری و مریم موحدی از ماهشهر نیز اعضای تیم داوری را تشکیل دادند.

معرفی برگزیدگان مسابقات

محمدی با اشاره به نتایج نهایی مسابقات بیان کرد: امیررضا کردگار از بوشهر عنوان قهرمانی را کسب کرد، رسول وزیری از بوشهر دوم شد و محمدمهدی کاظمی از شیراز در جایگاه سوم ایستاد.

وی ادامه داد: بهامین قنبری از گناوه، رستا بهارلویی از آبادان و شروین همتیان لرکی از اهواز نیز به ترتیب مقام‌های چهارم تا ششم را به دست آوردند.

رئیس هیئت شطرنج گناوه اضافه کرد: در بخش ریتینگ، سیدکمال‌الدین مرتضوی از بهبهان در رده زیر ۱۹۰۰، آروین دیرند از جم در رده زیر ۱۸۰۰ و سیدیوسف به‌بین از گناوه در رده زیر ۱۷۰۰ مقام نخست را کسب کردند.

وی با اشاره به سایر بخش‌ها گفت: محمد محمدیان از بوشهر نفر اول در رده بالای ۶۵ سال، جواد قلی‌زاده از برازجان نفر اول در رده بالای ۵۰ سال و غلامحسین عارف‌آزاد از تنگستان در جایگاه دوم این رده قرار گرفتند.

محمدی افزود: نیلوفر کاظمی از شیراز و بهار منتظری از جم به ترتیب مقام‌های اول و دوم بانوان را کسب کردند.

وی در ادامه به نتایج رده‌های سنی اشاره کرد و گفت: در رده زیر ۱۴ سال هانیه محمدی از یاسوج و مجتبی نوایی از گناوه، در رده زیر ۱۲ سال رضا بردستانی از دیّر و علیرضا صدیقی از ماهشهر، در رده زیر ۱۰ سال محمدعلی ریشهری از دیّر و پارسا زارع از شیراز و در رده زیر ۸ سال کیان زارع از شیراز و ارشیا پیرالو از کازرون به ترتیب مقام‌های اول و دوم را کسب کردند.

رئیس هیئت شطرنج شهرستان گناوه خاطرنشان کرد: در بخش ویژه شهرستان نیز محمد بحرانی عنوان نخست رده زیر ۱۴ سال و یوسف نعیم‌زاده از بندر ریگ عنوان نخست رده زیر ۱۰ سال را به دست آوردند.

محمدی در پایان با اشاره به برگزاری آیین اختتامیه با حضور رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان گناوه گفت: در این مراسم از نفرات برتر با اهدای جوایز تجلیل شد.