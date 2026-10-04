میانگین کشف قتل به کمتر از یک هفته رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد قنبری، در یک برنامه خبری تلویزیونی با تشریح آخرین اقدامات این پلیس در حوزه مقابله با جرایم جنایی، سرقت و کلاهبرداری اظهار کرد: مأموریت اصلی پلیس آگاهی کشف جرم و شناسایی و دستگیری مجرمان است و در کنار آن، فعالیت‌های این پلیس می‌تواند نقش بازدارنده نیز داشته باشد.

وی با اشاره به گستردگی مأموریت‌های پلیس آگاهی افزود: سرقت، کلاهبرداری و جرایم جنایی از جمله قتل، آدم‌ربایی و جرایم خشن در حوزه مأموریتی این پلیس قرار دارند و تلاش مجموعه آگاهی بر این است که پس از وقوع جرم، روند شناسایی عاملان و کشف پرونده در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

کشف ۹۰ درصد جرایم جنایی در مدت کوتاه

رئیس پلیس آگاهی فراجا با اشاره به وضعیت کشف جرایم جنایی گفت: حدود ۹۰ درصد جرایم جنایی در کشور در مدت کوتاهی توسط پلیس آگاهی کشف و عاملان آنها شناسایی و دستگیر می‌شوند.

قنبری افزود: در بسیاری از پرونده‌های جنایی، شناسایی عامل جرم در کمتر از ۴۸ ساعت و حتی در مواردی کمتر از ۲۴ ساعت انجام می‌شود.

وی همچنین اعلام کرد میانگین زمان کشف قتل در کشور به کمتر از یک هفته رسیده است و تأکید کرد که وقوع حتی یک مورد جرم خشن نیز برای پلیس اهمیت دارد و تمام ظرفیت‌های موجود برای برخورد با این جرایم به کار گرفته می‌شود.

استفاده از فناوری‌های جدید در بررسی صحنه جرم

قنبری از توسعه روش‌های جدید در بررسی صحنه‌های جرم خبر داد و گفت: بررسی سه‌بعدی صحنه جرم به‌صورت آزمایشی در تهران اجرا خواهد شد و در صورت موفقیت، این فناوری در سایر نقاط کشور نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به گفته وی، استفاده از این فناوری امکان مقایسه صحنه‌های جرم در نقاط مختلف کشور را فراهم می‌کند و می‌تواند به شناسایی ارتباط میان پرونده‌های مشابه کمک کند.

رئیس پلیس آگاهی فراجا همچنین از تقویت ارتباط شبکه‌ای میان واحدهای پلیس آگاهی در استان‌های مختلف خبر داد و گفت اطلاعات مربوط به پرونده‌ها و مجرمان با سرعت بیشتری میان واحدهای مرتبط تبادل می‌شود.

وی نمونه‌ای از این همکاری را کشف یک باند سرقت احشام عنوان کرد که پس از دستگیری در استان مرکزی، مشخص شد اعضای آن در چند استان دیگر نیز مرتکب سرقت شده‌اند.

تمرکز بر مالخرها و کنترل مجرمان سابقه‌دار

قنبری یکی از محورهای مهم اقدامات پلیس آگاهی را مقابله با مالخرها دانست و اظهار کرد: افرادی که اموال مسروقه را با قیمت پایین خریداری می‌کنند، یکی از حلقه‌های اصلی چرخه سرقت هستند و برخورد با آنها می‌تواند در کاهش این جرایم مؤثر باشد.

وی همچنین از اجرای برنامه کنترل مجرمان در پلیس آگاهی و واحدهای تجسس کلانتری‌ها خبر داد و گفت هدف این برنامه، کاهش فرصت ارتکاب جرم است.

رئیس پلیس آگاهی فراجا افزود: در این طرح، «جغرافیای جرم» نیز مورد توجه قرار می‌گیرد و نقاطی که احتمال وقوع جرم در آنها بیشتر است، شناسایی می‌شوند تا اقدامات پیشگیرانه هدفمندتر انجام شود.

بیشتر سرقت‌ها با شناسایی قبلی محل انجام می‌شود

قنبری درباره نحوه انتخاب منازل از سوی سارقان گفت: اگرچه برخی سرقت‌ها ممکن است بدون برنامه‌ریزی قبلی انجام شوند، اما در عمده موارد، سارق محلی را انتخاب می‌کند که ورود به آن آسان‌تر باشد و امکان دسترسی سریع به اموال وجود داشته باشد.

وی تأکید کرد: هر اقدامی که ورود سارق را دشوار و زمان انجام سرقت را طولانی‌تر کند، می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری داشته باشد.

رئیس پلیس آگاهی فراجا استفاده از تجهیزات حفاظتی و دوربین مداربسته را از جمله اقدامات مؤثر دانست و گفت دوربین می‌تواند هم نقش بازدارنده داشته باشد و هم در شناسایی مسیر حرکت سارقان به پلیس کمک کند.

هشدار پلیس درباره کلاهبرداری

قنبری یکی از عوامل مؤثر در وقوع کلاهبرداری را تمایل برخی افراد به دستیابی سریع به سود و درآمد بالا عنوان کرد و گفت در بسیاری از پرونده‌های کلاهبرداری، مالباخته بدون بررسی کافی و به‌صورت مستقیم مال خود را در اختیار فرد کلاهبردار قرار می‌دهد.

وی از شهروندان خواست پیش از انجام معاملات و سرمایه‌گذاری‌ها، موضوع را بررسی کرده و در موارد مهم از افراد متخصص و صاحب‌نظر مشورت بگیرند.

رئیس پلیس آگاهی فراجا همچنین اعلام کرد از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۸۵ درصد کلاهبرداری‌های رخ‌داده توسط پلیس کشف شده و عوامل این پرونده‌ها شناسایی و دستگیر شده‌اند.

حضور ۷۰۰ گشت پلیس آگاهی در جنگ ۱۲ روزه

قنبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد پلیس در جریان جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: در آن شرایط، علاوه بر مأموریت‌های معمول انتظامی، وظایف عملیاتی و جنگی نیز بر عهده پلیس قرار گرفت و حجم فعالیت نیروها افزایش یافت.