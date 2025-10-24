محسن محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این رقابت‌ها با میانگین ریتینگ ۱۶۵۴ و حضور ۴۱ بازیکن ریتینگ‌دار از سطح کیفی بسیار بالایی برخوردار بود.

رئیس هئیت شطرنج گناوه و داور فدراسیون جهانی شطرنج افزود: مسابقات برق‌آسای امسال با استقبال چشمگیر شطرنج‌بازان از شهرهای مختلف استان از جمله برازجان، دیلم، گچساران، بوشهر، تنگستان، دیر، کنگان، وحدتیه و گناوه برگزار شد.

وی افزود: هدف ما از برگزاری چنین رقابت‌هایی، افزایش انگیزه در میان بازیکنان، ارتقای ریتینگ آنان در سطح جهانی و ایجاد فضای رقابتی سالم در بین این ورزشکاران است و نتایج مسابقات نیز به فدراسیون جهانی شطرنج (فیده) جهت محاسبه ریتینگ ارسال خواهد شد.

محمدی با اشاره به نتایج نهایی این مسابقات گفت: در پایان، این رقابت‌ها «ابوالفضل علیپور شهرکی» از کنگان با عملکردی درخشان قهرمان شد، «کسری دانشور» از بوشهر مقام دوم را کسب کرد و «حامد شکاری» از تنگستان در جایگاه سوم ایستاد.

وی بیان کرد: همچنین «محمد امین فاضلی» و «سید کسری هاشمی‌زاده» هر دو از بوشهر به ترتیب چهارم و پنجم شدند.

رئیس هیئت شطرنج گناوه درباره برگزیدگان رده‌های مختلف نیز بیان کرد: «امیرحسین عارف آزاد» از تنگستان در ۱۸۰۰، «فاطمه بردستانی» از دیر در ۱۶۰۰ و در بخش پیشکسوتان «غلامحسین عارف آزاد» از تنگستان عنوان اول را به خود اختصاص دادند.

وی یادآور شد: همچنین «ریحان سراشکن» از گناوه در بخش بانوان شرکت‌کننده اول شد و «آریا حسامی» و «رضا بردستانی» نیز به ترتیب در رده‌های سنی ۱۴ و ۱۲ سال برتر شدند و «رضا میلکی» از وحدتیه و «مهیار شیری» از گناوه هم عنوان بازیکنان اخلاق را از آن خود کردند.

وی بیان کرد: در پایان با حضور رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان گناوه از برگزیدگان تقدیر شد.