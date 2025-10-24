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۲ آبان ۱۴۰۴، ۲۳:۰۷

مسابقات شطرنج ریتد برق‌آسا در گناوه برگزار شد

مسابقات شطرنج ریتد برق‌آسا در گناوه برگزار شد

گناوه- رئیس هیئت شطرنج گناوه گفت: مسابقات شطرنج ریتد برق‌آسای شهرستان گناوه با حضور ۴۴ بازیکن از نقاط مختلف استان بوشهر به مناسبت هفته تربیت بدنی برگزار شد.

محسن محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این رقابت‌ها با میانگین ریتینگ ۱۶۵۴ و حضور ۴۱ بازیکن ریتینگ‌دار از سطح کیفی بسیار بالایی برخوردار بود.

رئیس هئیت شطرنج گناوه و داور فدراسیون جهانی شطرنج افزود: مسابقات برق‌آسای امسال با استقبال چشمگیر شطرنج‌بازان از شهرهای مختلف استان از جمله برازجان، دیلم، گچساران، بوشهر، تنگستان، دیر، کنگان، وحدتیه و گناوه برگزار شد.

وی افزود: هدف ما از برگزاری چنین رقابت‌هایی، افزایش انگیزه در میان بازیکنان، ارتقای ریتینگ آنان در سطح جهانی و ایجاد فضای رقابتی سالم در بین این ورزشکاران است و نتایج مسابقات نیز به فدراسیون جهانی شطرنج (فیده) جهت محاسبه ریتینگ ارسال خواهد شد.

مسابقات شطرنج ریتد برق‌آسا در گناوه برگزار شد

محمدی با اشاره به نتایج نهایی این مسابقات گفت: در پایان، این رقابت‌ها «ابوالفضل علیپور شهرکی» از کنگان با عملکردی درخشان قهرمان شد، «کسری دانشور» از بوشهر مقام دوم را کسب کرد و «حامد شکاری» از تنگستان در جایگاه سوم ایستاد.

وی بیان کرد: همچنین «محمد امین فاضلی» و «سید کسری هاشمی‌زاده» هر دو از بوشهر به ترتیب چهارم و پنجم شدند.

رئیس هیئت شطرنج گناوه درباره برگزیدگان رده‌های مختلف نیز بیان کرد: «امیرحسین عارف آزاد» از تنگستان در ۱۸۰۰، «فاطمه بردستانی» از دیر در ۱۶۰۰ و در بخش پیشکسوتان «غلامحسین عارف آزاد» از تنگستان عنوان اول را به خود اختصاص دادند.

مسابقات شطرنج ریتد برق‌آسا در گناوه برگزار شد

وی یادآور شد: همچنین «ریحان سراشکن» از گناوه در بخش بانوان شرکت‌کننده اول شد و «آریا حسامی» و «رضا بردستانی» نیز به ترتیب در رده‌های سنی ۱۴ و ۱۲ سال برتر شدند و «رضا میلکی» از وحدتیه و «مهیار شیری» از گناوه هم عنوان بازیکنان اخلاق را از آن خود کردند.

مسابقات شطرنج ریتد برق‌آسا در گناوه برگزار شد

وی بیان کرد: در پایان با حضور رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان گناوه از برگزیدگان تقدیر شد.

کد مطلب 6632962

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