  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۰

مهلت جدید شرکت در پذیرش بدون آزمون کارشناسی‌های علمی کاربردی آغاز شد

مهلت جدید شرکت در پذیرش بدون آزمون کارشناسی‌های علمی کاربردی آغاز شد

«تمدید سوم» مهلت ثبت‌نام و انتخاب رشته در پذیرش دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای «ناپیوسته» نظام آموزش دانشگاه جامع علمی کاربردی مهرماه سال ۱۴۰۵ آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته در پذیرش دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای «ناپیوسته» نظام آموزش دانشگاه جامع علمی کاربردی مهر ماه سال ۱۴۰۵ در ۱۷ شهریور و اطلاعیه تمدید مهلت ثبت نام و اصلاحات مربوط به دفترچه راهنما در ۲۶ شهریور، اصلاحات جدید اعلام شد.

از همین رو به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که برای ثبت نام اقدام نکرده اند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند از امروز شنبه ۱۱ مهر تا روز دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵ نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

لذا متقاضیان می توانند در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام و اصلاحات این اطلاعیه و اطلاعیه های قبلی به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org و برای ثبت نام اقدام کنند.

ضمناً آن دسته از متقاضیانی که قبلل ثبت نام کرده اند می توانند در صورت تمایل تا تاریخ ۱۳ مهر ۱۴۰۵ نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.

رشته های جدید و اصلاحات انتخاب رشته در این لینک قابل مشاهده است.

کد مطلب 6965874

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها