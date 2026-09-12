مهلت ثبت نام پذیرش بدون آزمون کاردانی به کارشناسی ۱۴۰۵ تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهلت ثبت نام «متقاضیان جدید مجموعه های پذیرش صرفا براساس سوابق تحصیلی» و «ویرایش برای متقاضیان ثبت نام کرده» مربوط به پذیرش کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۵ تمدید شد.

پیرو اطلاعیه سوم ثبت نام متقاضیان جدید و ویرایش برای متقاضیان ثبت نام کرده، منتشر شده در ۱۶ شهریور ۱۴۰۵، آن دسته از متقاضیان ثبت نام در مجموعه هایی که پذیرش آنها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کاردانی) صورت می‌گیرد که تاکنون برای ثبت نام و انتخاب رشته اقدام نکرده اند، ترتیبی اتخاذ شده که بتوانند تا پایان روز سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام کنند.

ضرورت دارد متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام، تغییرات و اصلاحات مربوط به آن مندرج در اطلاعیه های اصلاحی اوّل و دوم منتشره به تاریخ های ٣٠ خردادماه و یکم تیرماه سال ۱۴۰، اطلاعیه سوم و همچنین اصلاحات مندرج در این اطلاعیه، به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و نسبت به ثبت نام و انتخاب کدرشته محل های مورد علاقه خود اقدام کنند.

در ضمن متقاضیانی که قبلاً ثبت نام خود را در این مرحله تکمیل و کد رهگیری دریافت کرده اند در صورت تمایل می توانند تا تاریخ ۲۴ شهریور نسبت به مشاهده یا ویرایش اطلاعات ثبت نامی و کدرشته محل های انتخابی خود اقدام کنند.