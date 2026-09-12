مهلت ثبت نام پذیرش بدون آزمون کاردانی ویژه مهارتی سال ۱۴۰۵ تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهلت ثبت نام «متقاضیان جدید مجموعههای پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی» و «ویرایش برای متقاضیان ثبتنامکرده» مقطع کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سال ۱۴۰۵ تمدید شد.
پیرو اطلاعیه سوم ثبت نام متقاضیان جدید و ویرایش برای متقاضیان ثبتنامکرده، منتشر شده در ۱۶ شهریور ۱۴۰۵، به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر و مساعدت برای آندسته از متقاضیان ثبتنام در مجموعههایی که شیوه پذیرش آنها «صرفاً براساس سوابق تحصیلی» (معدلکل دیپلم) است و تاکنون برای ثبتنام و انتخاب رشته اقدام نکرده اند، ترتیبی اتخاذ شده که بتوانند تا پایان روز سهشنبه ۲۴ شهریورر۱۴۰۵ نسبت به ثبتنام و انتخاب رشته اقدام کنند.
ضرورت دارد متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبتنام، تغییرات و اصلاحات مربوط به آن مندرج در اطلاعیههای اصلاحی اول و دوم دفترچه راهنما، منتشره به تاریخهای ۲۷ و ۲۹ اردیبهشتماه سال ۱۴۰۵ و همچنین تغییرات و اصلاحات جدید مندرج در اطلاعیه سوم فوقالذکر، به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و نسبت به ثبتنام و انتخاب کدرشتهمحلهای مورد علاقه خود اقدام کنند.
در ضمن متقاضیانی که قبلاً ثبتنام خود را در این مرحله تکمیل و کدِ رهگیری دریافت کردهاند در صورت تمایل میتوانند تا تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ نسبت به مشاهده یا ویرایش اطلاعات ثبتنامی و کدرشتهمحلهای انتخابی خود اقدام کنند.
نظر شما