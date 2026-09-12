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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۳۸

مهلت ثبت نام پذیرش بدون آزمون کاردانی ویژه مهارتی سال ۱۴۰۵ تمدید شد

مهلت ثبت نام پذیرش بدون آزمون کاردانی ویژه مهارتی سال ۱۴۰۵ تمدید شد

مهلت ثبت نام «متقاضیان جدید مجموعه‌های پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی» مقطع کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی سال ۱۴۰۵ تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهلت ثبت نام «متقاضیان جدید مجموعه‌های پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی» و «ویرایش برای متقاضیان ثبت‌نام‌کرده» مقطع کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سال ۱۴۰۵ تمدید شد.

پیرو اطلاعیه سوم ثبت نام متقاضیان جدید و ویرایش برای متقاضیان ثبت‌نام‌کرده، منتشر شده در ۱۶ شهریور ۱۴۰۵، به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر و مساعدت برای آن‌دسته از متقاضیان ثبت‌نام در مجموعه‌هایی که شیوه پذیرش آنها «صرفاً براساس سوابق تحصیلی» (معدل‌کل دیپلم) است و تاکنون برای ثبت‌نام و انتخاب رشته اقدام نکرده اند، ترتیبی اتخاذ شده که بتوانند تا پایان روز سه‌شنبه ۲۴ شهریورر۱۴۰۵ نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته اقدام کنند.

ضرورت دارد متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام، تغییرات و اصلاحات مربوط به آن مندرج در اطلاعیه‌های اصلاحی اول و دوم دفترچه راهنما، منتشره به تاریخ‌های ۲۷ و ۲۹ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۵ و همچنین تغییرات و اصلاحات جدید مندرج در اطلاعیه سوم فوق‌الذکر، به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و نسبت به ثبت‌نام و انتخاب کدرشته‌محل‌های مورد علاقه خود اقدام کنند.

در ضمن متقاضیانی که قبلاً ثبت‌نام خود را در این مرحله تکمیل و کدِ رهگیری دریافت کرده‌اند در صورت تمایل می‌توانند تا تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ نسبت به مشاهده یا ویرایش اطلاعات ثبت‌نامی و کدرشته‌محل‌های انتخابی خود اقدام کنند.

کد مطلب 6944998

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