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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۹:۴۲

دستگیری سارقان منزل در اهر

دستگیری سارقان منزل در اهر

اهر- فرمانده انتظامی اهر از شناسایی و دستگیری سه نفر از اعضای یک باند سرقت منزل و کشف عین اموال مسروقه به ارزش تقریبی ۵۰۰ میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نعمت محمدزاده روز شنبه با تبریک فرا رسیدن هفته نیروی انتظامی اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت منزل در ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۵ و سرقت مقادیری طلا و جواهرات، شمش طلا، دلار و ارز به ارزش تقریبی ۵۰۰ میلیارد تومان موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان اهر قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی و با حمایت و پیگیری فرمانده انتظامی استان و همچنین تلاش و جدیت دادستان و بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب اهر موفق شدند در مدت ۴۰ روز سه نفر از سارقان شامل دو مرد و یک زن را شناسایی و دستگیر کنند.

محمدزاده ادامه داد: متهمان در جریان تحقیقات انجام‌ شده به بزه انتسابی اعتراف کردند و در پی اعترافات آنان اموال مسروقه به‌ صورت کامل کشف و ضبط و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

فرمانده انتظامی اهر با تاکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان گفت: از همشهریان عزیز درخواست می‌شود از نگهداری حجم بالای اموال و اشیای گران‌قیمت در منازل به‌ویژه در شرایط غیرایمن خودداری کرده و برای حفظ و نگهداری سرمایه‌های خود از روش‌های مطمئن و ایمن استفاده کنند.

کد مطلب 6965905

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