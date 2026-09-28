  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۴۰

دستگیری ۲ سارق حین ارتکاب سرقت در آذرشهر

دستگیری ۲ سارق حین ارتکاب سرقت در آذرشهر

آذرشهر- فرمانده انتظامی شهرستان آذرشهر از دستگیری ۲ سارق حین ارتکاب سرقت از داخل یک کارخانه تولیدی و صنعتی در شهرک شهید سلیمی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامحسین زاهد روز دوشنبه در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی تشدید گشت‌زنی‌های هدفمند و اقدامات پیشگیرانه پلیس، مأموران انتظامی کلانتری بخش ممقان، به یک دستگاه خودروی سواری که مقابل یک کارخانه تولیدی در شهرک شهید سلیمی آذرشهر متوقف شده بود، مشکوک و در بازرسی از خودرو، چند دستگاه لپ‌تاپ و تجهیزات اداری را کشف که در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد اموال مذکور سرقتی بوده که در همین راستا ۲ نفر متهم به سرقت دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان آذرشهر تصریح کرد: متهمان در تحقیقات به عمل آمده به ارتکاب سرقت اعتراف و اموال مسروقه به ارزش تقریبی ۳۰ میلیارد ریال کشف و به مرجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ زاهد در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد قاطع با سارقان و مخلان نظم و امنیت، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6961736

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها