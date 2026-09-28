دستگیری ۲ سارق حین ارتکاب سرقت در آذرشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامحسین زاهد روز دوشنبه در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی تشدید گشتزنیهای هدفمند و اقدامات پیشگیرانه پلیس، مأموران انتظامی کلانتری بخش ممقان، به یک دستگاه خودروی سواری که مقابل یک کارخانه تولیدی در شهرک شهید سلیمی آذرشهر متوقف شده بود، مشکوک و در بازرسی از خودرو، چند دستگاه لپتاپ و تجهیزات اداری را کشف که در بررسیهای انجامشده مشخص شد اموال مذکور سرقتی بوده که در همین راستا ۲ نفر متهم به سرقت دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان آذرشهر تصریح کرد: متهمان در تحقیقات به عمل آمده به ارتکاب سرقت اعتراف و اموال مسروقه به ارزش تقریبی ۳۰ میلیارد ریال کشف و به مرجع قضایی معرفی شدند.
سرهنگ زاهد در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد قاطع با سارقان و مخلان نظم و امنیت، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
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