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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۳

دستگیری سارق ۱۰۰ میلیاردی در تبریز

دستگیری سارق ۱۰۰ میلیاردی در تبریز

تبریز- رئیس پلیس آگاهی استان آذربایجان شرقی از دستگیری یک نفر سارق حرفه ای منزل، کشف ۳ فقره پرونده به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال و استرداد اموال مکشوفه به مالباختگان در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در اعلام جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی وصول چند فقره پرونده سرقت از منزل ، موضوع بصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضایی، یک نفر متهم به سرقت را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم او را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

این مقام انتظامی گفت: متهم در بازجویی های بعمل آمده به ۳ فقره سرقت از منزل به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال اعتراف که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شد.

کد مطلب 6962139

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