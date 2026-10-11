  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۹:۵۵

دستگیری سارقان منزل با شگرد جعل عنوان مأمور اداره برق

دستگیری سارقان منزل با شگرد جعل عنوان مأمور اداره برق

تبریز- رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی از دستگیری دو نفر سارق به عنف از منزل مسکونی با شگرد جعل عنوان مأمور اداره برق در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت به عنف از یک منزل مسکونی در تبریز، بررسی موضوع بلافاصله در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت .

وی افزود: سارقان با ورود به منزل مسکونی تحت عنوان مامور اداره برق ، اقدام به بستن دست و پای زن سالخورده نموده و لوازم منزل و کارت های بانکی وی را سرقت می کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان با اشاره به اینکه کارآگاهان با استفاده از اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق به شناسایی محل اختفای متهمان شده و با شگرد های خاص پلیسی و با هماهنگی مرجع قضایی در عملیاتی منسجم موفق به دستگیری هر دو نفر در مخفیگاه های خود شدند، افزود: متهمان در بازجویی های بعمل آمده به سرقت خود اعتراف کرده و در نهایت ضمن استرداد بخشی از اموال به مالباخته ، پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند .

کد مطلب 6974034

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها