دستگیری سارقان منزل با شگرد جعل عنوان مأمور اداره برق

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت به عنف از یک منزل مسکونی در تبریز، بررسی موضوع بلافاصله در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت .

وی افزود: سارقان با ورود به منزل مسکونی تحت عنوان مامور اداره برق ، اقدام به بستن دست و پای زن سالخورده نموده و لوازم منزل و کارت های بانکی وی را سرقت می کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان با اشاره به اینکه کارآگاهان با استفاده از اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق به شناسایی محل اختفای متهمان شده و با شگرد های خاص پلیسی و با هماهنگی مرجع قضایی در عملیاتی منسجم موفق به دستگیری هر دو نفر در مخفیگاه های خود شدند، افزود: متهمان در بازجویی های بعمل آمده به سرقت خود اعتراف کرده و در نهایت ضمن استرداد بخشی از اموال به مالباخته ، پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند .