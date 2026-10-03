آغاز فروش ۱۰ هزار دلار در ۵ بانک منتخب برای مدیریت بازار ارز

به گزارش خبرنگار مهر، سیاست جدید ارزی کشور برای مدیریت نوسانات بازار و پاسخگویی به تقاضای واقعی از امروز، شنبه یازدهم مهرماه، با آغاز عرضه ارز در شبکه بانکی وارد مرحله اجرایی شد. در این طرح، پنج بانک منتخب شامل بانک‌های ملی، ملت، تجارت، صادرات و سامان موظف شده‌اند ارز مورد نیاز متقاضیان را با نرخ پایه ۲۵۹ هزار تومان عرضه کنند.

بر اساس جزئیات اعلام شده، هر فرد بالای ۱۸ سال می‌تواند با ارائه کد ملی خود، تا سقف ۱۰ هزار دلار ارز خریداری کند. این اقدام بخشی از بسته سیاستی بانک مرکزی برای مدیریت بازار است که شامل برنامه عرضه و مداخله ارزی تا سقف ۲ میلیارد دلار می‌شود تا با افزایش عرضه در بازار رسمی، از فشارهای روانی و انتظارات کاذب بر نرخ ارز کاسته شود.

بانک مرکزی در بیانیه اخیر خود تأکید کرده است که نرخ‌های فعلی ارز با متغیرهای بنیادی اقتصاد همخوانی کامل ندارد و بخشی از جهش‌های قیمتی ناشی از فشارهای روانی و فضای نااطمینانی است. هدف از این مداخلات، دفاع از نرخ خاص نیست، بلکه حفظ ثبات پولی و جلوگیری از ماندگاری نوسانات غیربنیادی است. مقام ناظر پولی کشور یادآور شده که ابزارهای قانونی از جمله مداخله در بازار ارز و طلا بر اساس شرایط اقتصادی و کفایت ذخایر ارزی به کار گرفته می‌شود و در صورت نیاز، برای بازگرداندن آرامش به بازار از تمام ابزارهای موجود استفاده خواهد شد.

اکنون فعالان اقتصادی و متقاضیان بازار ارز در انتظار مشاهده آثار ورود این منابع ارزی بر معاملات هستند؛ برنامه‌ای که با حجم ۲ میلیارد دلاری خود، بخش قابل‌توجهی از تقاضای موجود در بازار را پوشش داده و مسیر بازگشت بازار به واقعیت‌های اقتصادی را هموار می‌کند.