کاهش تدریجی نرخ ارز در بازار تجاری

به گزارش خبرنگار مهر، نرخهای معاملاتی ارز در روز چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴ کاهش جزئی اما معناداری را ثبت کردند؛ نشانهای از ادامه رویکرد کنترلی بانک مرکزی و تأثیرگذاری سیاستهای جدید عرضه ارز در بازار دوم.
بر اساس دادههای رسمی، دلار توافقی (اسکناس) با نرخ ۷۳ هزار و ۳ تومان معامله شد که نسبت به روز کاری گذشته کاهش نشان میدهد.
همچنین حواله دلار در سطح ۷۰ هزار و ۸۷۷ تومان قرار گرفت.
در میان سایر ارزها، درهم امارات (اسکناس) به ۱۹ هزار و ۸۷۸ تومان و حواله درهم به ۱۹ هزار و ۲۹۹ تومان رسید.
یورو اسکناس نیز در بازار تجاری با نرخ ۸۴ هزار و ۹۶۵ تومان و حواله یورو با رقم ۸۲ هزار و ۴۹۱ تومان اعلام شد.
حجم عرضه در مرکز مبادله نسبت به روزهای گذشته تغییر محسوسی نداشته و کاهش نرخها بیشتر در راستای نمایش ثبات بازار و مهار نوسانات روانی ارزیابی میشود؛ بهویژه پس از بالا گرفتن گمانهزنیها درباره حذف کامل ارز ترجیحی و فشار ناشی از تقاضای وارداتی.
فعالان ارزی معتقدند سیاست اخیر بانک مرکزی در مدیریت نرخهای تجاری و تشویق صادرکنندگان به عرضه ارز صادراتی در بازار دوم، نقش تعیینکنندهای در تقویت اعتماد فعالان اقتصادی و تعدیل انتظارات تورمی ایفا کرده است.
محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی، در توضیح این سیاستها اعلام کرد: طرحها و واحدهایی که ظرفیتهای استفادهنشده دارند، در صورت سرمایهگذاری و ایجاد ظرفیت تازه، میتوانند ارز حاصل از فعالیت خود را در بازار دوم ارزی به فروش برسانند.
او این اقدام را انگیزهای قوی برای توسعه تولید و شکلگیری درآمد ارزی جدید دانست و افزود: سیاست فروش ارز در بازار دوم نه تنها به تأمین مالی پروژههای تولیدی کمک میکند، بلکه بازگشت رشد اقتصادی را نیز شتاب میدهد.
فرزین همچنین خبر داد که نرخ رشد اقتصادی کشور از پایان پاییز وارد محدوده مثبت شده و ابزارهای جدید ارزی و ریالی در مسیر احیای رشد اقتصادی قرار دارند.
رئیس هیئت عالی بانک مرکزی گفت: در هفته جاری توافقات مهمی با صادرکنندگان فولادی و پتروشیمی حاصل شده تا عرضه ارز صادراتی در بازار دوم افزایش یابد. به گفته او، نرخ معامله در این بازار در هفتههای اخیر اغلب زیر ۱۰۰ هزار تومان بوده و نوسانات محدود آن عمدتاً ناشی از جو روانی بازار غیررسمی است.
فرزین ابراز امیدواری کرد با تداوم سیاستهای تنظیمی جدید، بازار غیررسمی ارز نیز به سمت ثبات بیشتر حرکت کند.
کاهش تدریجی نرخ تجاری دلار در هفتههای اخیر نشاندهنده تمایل سیاستگذار پولی به ثبات ارزی قبل از پایان سال است. در صورت تداوم روند عرضه در بازار دوم و کاهش فشار تقاضای وارداتی، احتمال تثبیت پایدار نرخهای فعلی و کاهش نوسانات بازار آزاد تا اواخر دیماه بسیار بالاست.
