به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه آیین توزیع ۶۰۰ بسته لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان کم‌برخوردار شهرستان قصرشیرین با مشارکت بنیاد مستضعفان برگزار شد.

این برنامه در محل شرکت کشت و صنعت بیستون پارس و با حضور مدیر آموزش و پرورش، مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره) استان و شهرستان قصرشیرین و نماینده بنیاد مستضعفان اجرا شد.

شفیعی، نماینده بنیاد مستضعفان، با اشاره به اجرای این طرح در قالب پویش «مهر علوی» اظهار کرد: بسته‌های تحصیلی با مشارکت واحدهای وابسته به بنیاد تهیه شده و اقلامی از جمله دفتر، مداد، کیف و دیگر ملزومات آموزشی را در بر می‌گیرد.

وی ارزش مجموع این کمک‌ها را یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: ارزش هر بسته لوازم‌التحریر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که با هماهنگی آموزش و پرورش و پس از شناسایی دانش‌آموزان نیازمند در اختیار آنان قرار گرفت.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه نیز در این مراسم از حمایت خیران و نیکوکاران در تأمین نیازهای تحصیلی دانش‌آموزان خبر داد.

طاهری اظهار کرد: در سال تحصیلی جاری بیش از ۳۰ هزار دانش‌آموز در استان کرمانشاه از کمک‌های خیران برای تهیه لوازم‌التحریر و امکانات مورد نیاز تحصیل بهره‌مند شده‌اند.

وی با قدردانی از بنیاد مستضعفان برای مشارکت در حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار، از اقدامات این مجموعه در شهرستان‌های قصرشیرین و کنگاور تقدیر کرد.

توزیع این بسته‌ها در راستای کمک به تأمین ملزومات آموزشی دانش‌آموزان نیازمند و فراهم کردن زمینه مناسب‌تر برای حضور آنان در سال تحصیلی انجام شده است.