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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۰۸

توزیع ۶۰۰ بسته لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان قصرشیرین

توزیع ۶۰۰ بسته لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان قصرشیرین

کرمانشاه - بنیاد مستضعفان ۶۰۰ بسته لوازم‌التحریر به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان میان دانش‌آموزان کم‌برخوردار قصرشیرین توزیع کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه آیین توزیع ۶۰۰ بسته لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان کم‌برخوردار شهرستان قصرشیرین با مشارکت بنیاد مستضعفان برگزار شد.

این برنامه در محل شرکت کشت و صنعت بیستون پارس و با حضور مدیر آموزش و پرورش، مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره) استان و شهرستان قصرشیرین و نماینده بنیاد مستضعفان اجرا شد.

شفیعی، نماینده بنیاد مستضعفان، با اشاره به اجرای این طرح در قالب پویش «مهر علوی» اظهار کرد: بسته‌های تحصیلی با مشارکت واحدهای وابسته به بنیاد تهیه شده و اقلامی از جمله دفتر، مداد، کیف و دیگر ملزومات آموزشی را در بر می‌گیرد.

وی ارزش مجموع این کمک‌ها را یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: ارزش هر بسته لوازم‌التحریر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که با هماهنگی آموزش و پرورش و پس از شناسایی دانش‌آموزان نیازمند در اختیار آنان قرار گرفت.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه نیز در این مراسم از حمایت خیران و نیکوکاران در تأمین نیازهای تحصیلی دانش‌آموزان خبر داد.

طاهری اظهار کرد: در سال تحصیلی جاری بیش از ۳۰ هزار دانش‌آموز در استان کرمانشاه از کمک‌های خیران برای تهیه لوازم‌التحریر و امکانات مورد نیاز تحصیل بهره‌مند شده‌اند.

وی با قدردانی از بنیاد مستضعفان برای مشارکت در حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار، از اقدامات این مجموعه در شهرستان‌های قصرشیرین و کنگاور تقدیر کرد.

توزیع این بسته‌ها در راستای کمک به تأمین ملزومات آموزشی دانش‌آموزان نیازمند و فراهم کردن زمینه مناسب‌تر برای حضور آنان در سال تحصیلی انجام شده است.

کد مطلب 6996845

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