برندهای نوشت افزار با کیفیت داخلی معرفی شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فروتن ظهر شنبه در نشست کمیته فرهنگی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با محوریت خرید نوشت‌افزار ایرانی در راستای حمایت از تولید ملی اظهار کرد: این کمیته دارای ماهیتی مشورتی و تخصصی است و برآیند مباحث، راهکارها و دیدگاه‌های نخبگانی مطرح‌شده در آن به‌صورت مدون به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ارجاع می‌شود تا در سیاست‌گذاری‌های کلان و تصمیم‌گیری‌های میدانی ملاک عمل قرار گیرد.

وی با اشاره به لزوم فرهنگ‌سازی در زمینه سبد خرید خانوار تصریح کرد: حمایت صرف از تولید بدون آموزش و هدایت افکار عمومی کفایت نمی‌کند و باید در کنار شعار حمایت از تولید داخلی مقوله مدیریت مصرف به‌درستی تبیین شود تا خانواده‌ها هنگام انتخاب کالای ایرانی شاخص‌ها و استانداردهای کیفی و هویتی مطلوب را بشناسند و بدانند متناسب با سن فرزندان چه محصولاتی اولویت دارد.

معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با تاکید بر نقش تنوع‌بخشی به سبد محصولات داخلی گفت: نوشت‌افزار پرمصرف‌ترین کالای مصرفی در سبد دانش‌آموزان و نوجوانان است و برای پاسخگویی به سلایق متنوع و کاهش تدریجی وابستگی به برندهای خارجی باید دایره نوآوری و طراحی متناسب با سنین مختلف گسترش یابد.

فروتن فرایند تولید نوشت‌افزار را پیش از آنکه فعالیتی تجاری باشد رسالتی هویتی و پرورشی برشمرد و خاطرنشان کرد: هدف غایی تنها فروش فیزیکی کالا نیست بلکه درج هدفمند نمادهای فرهنگی، مفاخر تاریخی و قهرمانان ملی و دوران دفاع مقدس در طراحی اقلام آموزشی است چراکه غفلت از تصویرسازی بومی سبب می‌شود کودکان و نوجوانان در خلا الگوهای داخلی با داستان‌ها و الگوهای وارداتی غرب پیوند عاطفی برقرار کنند.

وی با تاکید بر لزوم برخورداری از رویکرد معرفت‌شناختی و داده محور در مدیریت تولید و عرضه افزود: تولیدکنندگان و سیاست‌گذاران به داده‌ها و پیمایش‌های دقیق از نیازها و روان‌شناسی مخاطب نیازمندند تا زمانی که بازارسنجی دقیق انجام و اولویت‌های جامعه هدف شناخته نشود زنجیره تولید، تبلیغ و توزیع نوشت‌افزار ایرانی به بازدهی حداکثری نخواهد رسید.

معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان بر گسترش ظرفیت‌های رسانه‌ای و ایجاد دیواره تبلیغی قدرتمند تاکید کرد و یادآور شد: باید عرصه اطلاع‌رسانی برای معرفی برندها و کارگاه‌های داخلی تقویت شود و در این مسیر رسانه‌ها می‌توانند علاوه بر معرفی توانمندی تولیدکنندگان داخلی مطالبه‌گری عمومی برای گزینش کالای باکیفیت ایرانی را به یک گفتمان فراگیر تبدیل کنند.

فروتن در ادامه با اشاره به آسیب‌های شناسایی‌شده در چرخه توزیع و پدیده دفتر سازی غیرمجاز بیان کرد: متاسفانه در مواردی شاهد هستیم برخی واحدهای غیرمجاز یا حتی تولیدکنندگان داخلی صرفا با رویکرد تجاری و برای تضمین فروش به تکثیر غیرقانونی تصاویر شخصیت‌های غربی و انیمیشن‌های بیگانه روی جلد دفاتر روی می‌آورند.

وی در پایان با اشاره به نمونه‌های موفق تجاری‌سازی در بازار جهانی که با ورود تخصصی و متناسب با نیاز مشتری سهم بالایی از بازار را کسب کرده‌اند، تاکید کرد: حمایت از تولیدکننده متعهد ایرانی زمانی محقق می‌شود که بازرسی‌ها و پایش‌های میدانی بر خطوط تولید، چاپخانه‌ها و بازار عرضه تشدید شود تا راه ورود و عرضه اقلام فاقد استاندارد، غیرمجاز و ضدفرهنگی مسدود گردد.