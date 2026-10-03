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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۰

مسکو: رزمایش‌های نظامی ژاپن دیگر فقط ماهیت دفاعی ندارند

مسکو: رزمایش‌های نظامی ژاپن دیگر فقط ماهیت دفاعی ندارند

وزارت امور خارجه روسیه در واکنش به استفاده از سامانه‌های موشکی تهاجمی در رزمایش آتی ژاپن و آمریکا اعلام کرد این رزمایش‌ها دیگر صرفا ماهیت دفاعی ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام وزارت امور خارجه روسیه در گفت‌وگو با ریانووستی اعلام کرد رزمایش‌های نظامی با مشارکت ژاپن دیگر ماهیت صرفاً دفاعی ندارند و مسکو نسبت به این روند بسیار نگران است.

این مقام وزارت خارجه روسیه به برنامه اعلام‌شده توکیو برای استفاده از سامانه‌های موشکی تهاجمی «تایپ-۲۵» در رزمایش مشترک ژاپن و آمریکا موسوم به «کین سورد ۲۷» که قرار است در ماه اکتبر برگزار شود، اشاره کرد و افزود: واضح است که در چارچوب سیاستی که ژاپن در مسیر نظامی‌سازی مجدد دنبال می‌کند، فعالیت‌های نظامی این کشور، ماهیت صرفاً دفاعی خود را از دست داده‌اند.

این مقام وزارت خارجه روسیه تأکید کرد استفاده از این سامانه‌های موشکی در رزمایش‌های مشترک، نشان‌دهنده تغییر ماهیت این مانورها و افزایش ظرفیت‌های نظامی ژاپن است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، رزمایش «کین سورد ۲۷» قرار است از ۱۹ اکتبر به مدت ۱۱ روز برگزار شود و علاوه بر نیروهای ژاپن و آمریکا، نیروهایی از هفت کشور دیگر از جمله استرالیا و کانادا نیز در آن مشارکت خواهند داشت.

کد مطلب 6965939

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