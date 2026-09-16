به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی مطبوعاتی رئیس جمهور روسیه در سخنانی اعلام کرد که بعید است ژاپن شاهد تسهیل متقابل مقررات روادیدی باشد.
سخنگوی کرملین تأکید کرد که ژاپن موضعی بهشدت غیردوستانه در قبال روسیه اتخاذ کرده و به تمامی تحریم های اعمالشده علیه این کشور پیوسته است.
دیمیتری پسکوف، گفت: در واقع، این کشور در فهرست کشورهای غیردوستانه قرار دارد. بنابراین، فعلا بهسختی می توان به هرگونه بهاصطلاح تسهیل متقابل مقررات امید داشت.
پسکوف خاطرنشان کرد که روسیه خواهان کاهش سطح روابط دوجانبه نبوده است.
وی اضافه کرد که پوتین امروز چهارشنبه ساعت ۱۸:۰۰ به وقت مسکو در آستانه انتخابات پیشروی دوما خطاب به مردم روسیه سخنرانی خواهد کرد.
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