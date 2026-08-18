به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای اعلام کرد: اعتراض مسکو به اظهارات ضد روسی نخست وزیر ژاپن درباره سفر رئیس جمهوری روسیه به جزایر کوریل، به سفیر این کشور در مسکو ابلاغ شد.

در این بیانیه آمده است: طرف روسی در گفتگو با سفیر ژاپن تاکید کرد که حاکمیت روسیه بر جزایر کوریل جنوبی تزلزل‌ناپذیر است و هرگونه تلاش ژاپن برای زیر سوال بردن حاکمیت روسیه بر جزایر کوریل جنوبی غیرقابل قبول و غیرقانونی است.

وزارت امور خارجه روسیه تاکید کرد مسکو حق اتخاذ اقدامات متقابل مناسب در رابطه با دنباله روی ژاپن از سیاست های غرب و حمایت از کی‌یف را برای خود محفوظ می‌دارد.