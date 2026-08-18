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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۱

روسیه: حاکمیت مسکو بر جزایر کوریل جنوبی تزلزل‌ناپذیر است

روسیه: حاکمیت مسکو بر جزایر کوریل جنوبی تزلزل‌ناپذیر است

وزارت امور خارجه روسیه در واکنش به اظهارات نخست‌وزیر ژاپن اعلام کرد حاکمیت مسکو بر جزایر کوریل جنوبی تزلزل‌ناپذیر است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای اعلام کرد: اعتراض مسکو به اظهارات ضد روسی نخست وزیر ژاپن درباره سفر رئیس جمهوری روسیه به جزایر کوریل، به سفیر این کشور در مسکو ابلاغ شد.

در این بیانیه آمده است: طرف روسی در گفتگو با سفیر ژاپن تاکید کرد که حاکمیت روسیه بر جزایر کوریل جنوبی تزلزل‌ناپذیر است و هرگونه تلاش ژاپن برای زیر سوال بردن حاکمیت روسیه بر جزایر کوریل جنوبی غیرقابل قبول و غیرقانونی است.

وزارت امور خارجه روسیه تاکید کرد مسکو حق اتخاذ اقدامات متقابل مناسب در رابطه با دنباله روی ژاپن از سیاست های غرب و حمایت از کی‌یف را برای خود محفوظ می‌دارد.

کد مطلب 6920271

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