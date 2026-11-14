به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «چن شی» سخنگوی وزارت دفاع چین اعلام کرد اقدامات ژاپن نه‌تنها نقض تعهدات صلح‌آمیز این کشور است، بلکه نقض آشکار نظم بین‌المللی شکل‌گرفته پس از جنگ جهانی دوم به شمار می‌رود.

این مقام چینی با انتقاد از رویکرد نظامی دولت ژاپن گفت: نیروهای راست‌گرای این کشور با طرح ادعاهایی درباره «تهدید چین»، در حال توجیه افزایش سریع هزینه‌های دفاعی و تقویت توان نظامی خود هستند.

وی افزود: این جریان‌ها قابلیت‌های تهاجمی و برد بلند نیروهای نظامی ژاپن را گسترش می‌دهند و درصدد تضعیف تدریجی محدودیت‌های هسته‌ای این کشور هستند.

سخنگوی وزارت دفاع چین تأکید کرد چنین اقداماتی با تعهدات صلح‌آمیز ژاپن در تضاد است و می‌تواند نظم بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم را با چالش مواجه کند.

ژاپن پس از جنگ جهانی دوم، بر اساس قانون اساسی خود، به‌ویژه ماده ۹، از جنگ به‌عنوان ابزار حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی و حفظ نیروهای نظامی با هدف جنگ‌افروزی صرف‌نظر کرد. با این حال، توکیو در سال‌های اخیر با استناد به تغییر محیط امنیتی منطقه، افزایش هزینه‌های دفاعی و تقویت توان موشکی و بازدارندگی خود را در دستور کار قرار داده است.