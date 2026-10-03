به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان با اشاره به پیش‌بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی استان برای امروز شنبه یازدهم مهرماه، اظهار کرد: در ساعات صبح افزایش سرعت باد بر روی دریا و در ساعات بعدازظهر ناپایداری‌های جوی در ارتفاعات استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و افزایش باد جنوب شرقی در مناطق دریایی هرمزگان پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان ادامه داد: از ساعات بعدازظهر تا اوایل شب، در ارتفاعات به‌ویژه بشاگرد و برخی نقاط مرکزی و غربی استان، با رشد ابر، رگبار باران، رعد و برق، گاهی تگرگ و تندباد لحظه‌ای مواجه خواهیم بود.

حمزه‌نژاد بیان کرد: در مناطقی که شرایط برای بارش فراهم نباشد، احتمال افزایش سرعت باد، بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.

وی با توصیه به شهروندان و گردشگران گفت: با توجه به شرایط ناپایدار جوی، از صعود به ارتفاعات و قرار گرفتن در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان درباره شرایط دریایی استان نیز گفت: مناطق دریایی، به‌ویژه محدوده جزایر خلیج فارس، تا ساعات ظهر تحت تأثیر افزایش بادهای جنوب شرقی متلاطم خواهد بود.

حمزه‌نژاد تأکید کرد: لازم است تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناورها، به‌ویژه در بنادر غربی استان، در نظر گرفته شود.

وی همچنین از تغییر وضعیت دریا از فردا خبر داد و گفت: از ظهر یکشنبه، مناطق دریایی هرمزگان با افزایش بادهای جنوب غربی مواج خواهد شد و ناپایداری‌های عصرگاهی نیز با شدت کمتر در ارتفاعات استان تداوم خواهد داشت.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان درباره وضعیت دمایی استان نیز اظهار کرد: از فردا با کاهش رطوبت نسبی هوا در طول روز، افزایش دمای بیشینه در مناطق مختلف استان پیش‌بینی می‌شود.