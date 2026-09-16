هشدار هواشناسی هرمزگان؛ تلاطم دریا و رگبار پراکنده در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد صبح چهارشنبه با اشاره به شرایط جوی و دریایی هرمزگان در روز چهارشنبه ۲۵ شهریور، اظهار کرد: در ساعات بعدازظهر سرعت باد در مناطق دریایی استان افزایش می‌یابد و در ارتفاعات نیز ناپایداری جوی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: آسمان استان صاف تا کمی ابری خواهد بود و در سواحل و جزایر مه رقیق صبحگاهی و در طول روز غبار محلی پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان، تصریح کرد: با توجه به افزایش سرعت بادهای غربی در ساعات بعدازظهر احتمال وقوع گردوغبار در مناطق ساحلی و دریایی دور از انتظار نیست.

حمزه‌نژاد با اشاره به وضعیت دریا، بیان کرد: دریا در ساعات بعدازظهر و شب با افزایش سرعت بادهای جنوب‌غربی تا شمال‌غربی، به ویژه در محدوده تنگه هرمز نسبتاً مواج خواهد بود.

وی ادامه داد: بیشینه سرعت باد به محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به ۱۵۰ سانتیمتر خواهد رسید و توصیه می‌شود از تردد شناورهای سبک صیادی و تفریحی در این ساعات اجتناب شود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان، گفت: وزش بادهای جنوب‌غربی تا شمال‌غربی در ساعات بعدازظهر پنجشنبه و روز جمعه ۲۷ شهریور نیز موجب تلاطم دریا خواهد شد و لازم است تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناورها در بنادر استان اتخاذ شود.

حمزه‌نژاد در ادامه از احتمال ناپایداری جوی در ارتفاعات استان خبر داد و افزود: در ساعات بعدازظهر و اوایل شب به ویژه در ارتفاعات بشاگرد، رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعدوبرق، احتمال تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در مناطقی که شرایط بارشی فراهم نباشد، افزایش باد، وقوع گردوغبار و کاهش موقتی کیفیت هوا محتمل است.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان توصیه کرد از صعود به ارتفاعات، چرای دام در مناطق مرتفع و قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی در این مناطق اجتناب شود.

حمزه‌نژاد در پایان با اشاره به وضعیت دمایی استان، گفت: به لحاظ دمایی نوسانات یک تا دو درجه‌ای دما مورد انتظار است.