به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد در تشریح پیش‌بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی هرمزگان برای امروز دوشنبه ششم مهرماه ۱۴۰۵، اظهار کرد: در ساعات صبح شرایط جوی آرامی در استان حاکم خواهد بود و در ساعات بعدازظهر ناپایداری جوی در ارتفاعات هرمزگان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی خواهد بود و از ساعات بعدازظهر تا اوایل شب، در ارتفاعات به‌ویژه شهرستان حاجی‌آباد، با رشد ابر، رگبار باران، رعد و برق، گاهی تگرگ و تندباد لحظه‌ای مواجه خواهیم بود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان ادامه داد: در نقاطی که شرایط بارشی فراهم نباشد، افزایش سرعت باد، بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

حمزه‌نژاد با توصیه به شهروندان و گردشگران گفت: با توجه به ناپایداری‌های جوی، از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

وی درباره وضعیت دریایی استان نیز بیان کرد: دریا در بیشتر ساعات امروز آرام خواهد بود و با احتیاط، شرایط برای تردد شناورهای سبک مساعد پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان خاطرنشان کرد: از روز سه‌شنبه، ضمن تداوم ناپایداری‌های عصرگاهی، افزایش بادهای جنوب شرقی در مناطق دریایی استان موجب متلاطم شدن دریا، به‌ویژه در آب‌های تنگه هرمز خواهد شد.

حمزه‌نژاد در خصوص وضعیت دمایی استان نیز گفت: از فردا تا پایان هفته، افزایش رطوبت نسبی هوا و کاهش دمای بیشینه در هرمزگان پیش‌بینی می‌شود.