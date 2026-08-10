به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزهنژاد، رئیس اداره پیشبینی هواشناسی هرمزگان صبح دوشنبه، در تشریح آخرین وضعیت جوی، دریایی و دمایی استان اظهار کرد: امروز دوشنبه، نوزدهم مردادماه، ناپایداریهای جوی و دریایی در هرمزگان ادامه خواهد داشت.
وی افزود: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود و در مناطق دریایی و سواحل، افزایش سرعت باد مورد انتظار است. همچنین در ساعات بعدازظهر، با رشد ابرهای همرفتی در ارتفاعات و برخی نقاط مرکزی و غربی استان، احتمال وقوع رگبار باران، رعدوبرق، گاه تگرگ و تندباد لحظهای وجود دارد.
حمزهنژاد ادامه داد: در مناطقی که شرایط برای بارش فراهم نباشد، ناپایداریها میتواند به شکل افزایش سرعت باد، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا ظاهر شود.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی هرمزگان با توصیه به شهروندان و مسافران گفت: با توجه به احتمال رگبارهای ناگهانی، از صعود به ارتفاعات و قرار گرفتن در بستر رودخانههای فصلی خودداری شود و در ترددهای جادهای طی ساعات عصر و اوایل شب، احتیاط لازم صورت گیرد.
وی درباره وضعیت دریایی استان نیز بیان کرد: محدودههای دریایی هرمزگان در ساعات صبح تحت تأثیر افزایش بادهای جنوبشرقی و در ساعات بعدازظهر با افزایش بادهای جنوبغربی، متلاطم خواهد شد.
حمزهنژاد گفت: بیشینه سرعت باد در محدودههای دریایی به حدود ۳۶ کیلومتر بر ساعت میرسد و ارتفاع امواج دریا نیز از یک متر فراتر خواهد رفت؛ بنابراین توصیه میشود برای تردد ایمن شناورها، بهویژه شناورهای سبک و صیادی، تمهیدات لازم در نظر گرفته شود.
وی همچنین از تغییر شرایط جوی استان در روزهای پیشرو خبر داد و افزود: روزهای سهشنبه و چهارشنبه، بیستم و بیستویکم مردادماه، وزش باد گرم و خشک در نیمه شرقی هرمزگان محتمل است و افزایش نسبی دما در سطح استان پیشبینی میشود.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی هرمزگان خاطرنشان کرد: از نظر دمایی، امروز تغییر محسوسی در نوسانات دما رخ نخواهد داد، اما در روزهای سهشنبه و چهارشنبه افزایش دما و کاهش رطوبت نسبی هوا در طول روز مورد انتظار است و لازم است تمهیدات پیشگیرانه متناسب با این شرایط در نظر گرفته شود.
نظر شما