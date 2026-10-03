  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۷

نفرات برتر کنکور ۱۴۰۵ معرفی شدند؛ مازندرانی‌ها در صدر برترین‌های ریاضی

نفرات برتر کنکور ۱۴۰۵ معرفی شدند؛ مازندرانی‌ها در صدر برترین‌های ریاضی

نفرات برتر آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ از سوی سازمان سنجش آموزش کشور معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان سنجش آموزش کشور صبح امروز در نشست خبری نفرات برتر کنکور سراسری ۱۴۰۵ را اعلام کرد.

اسامی برترین های کنکور در گروه‌های آموزشی مختلف به شرح زیر است:

نفرات برتر کنکور سراسری ۱۴۰۵ معرفی شدند

نفرات برتر کنکور سراسری ۱۴۰۵ معرفی شدند

 به گزارش خبرگزاری مهر، رضا محمدی رئیس سازمان سنجش صبح امروز در نشست خبری در محل سازمان سنجش آموزش کشور گفت: اسامی پذیرفته‌شدگان رشته‌های مختلف تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ اعم از رشته‌های تحصیلی با آزمون و پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی فردا ۱۲ مهرماه در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قابل مشاهده است.

کد مطلب 6966020
زهره بال

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • احمد رضایی IR ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
      21 1
      پاسخ
      آفرین بر شما مبارک باشد 😍 انشاالله همیشه برای میهن مفید باشید 😍👏😍
    • حنانه IR ۱۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
      16 6
      پاسخ
      مبارکتون باشه بهتون افتخار می کنم خیلی خوشحال شدم 🙂🩷
    • آیت الله بزکوهی IR ۱۶:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
      16 1
      پاسخ
      تبریک و شادباش
    • IR ۱۶:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
      11 0
      پاسخ
      شیر مادر ونان پدر حلالتون باشه فرزندان ایران
    • کوروش IR ۱۶:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      0 0
      پاسخ
      احسنت بر همه شما که زحمت کشیدید انشاله همیشه سالم و موفق باشید.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها