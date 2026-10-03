به گزارش خبرنگار مهر، سازمان سنجش آموزش کشور صبح امروز در نشست خبری نفرات برتر کنکور سراسری ۱۴۰۵ را اعلام کرد.

اسامی برترین های کنکور در گروه‌های آموزشی مختلف به شرح زیر است:

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا محمدی رئیس سازمان سنجش صبح امروز در نشست خبری در محل سازمان سنجش آموزش کشور گفت: اسامی پذیرفته‌شدگان رشته‌های مختلف تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ اعم از رشته‌های تحصیلی با آزمون و پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی فردا ۱۲ مهرماه در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قابل مشاهده است.