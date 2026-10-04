به گزارش خبرنگار مهر، کارنامه آزمون های سراسری کنکور و دانشجو- معلم (تربیت معلم) سال ١۴٠۵ بر روی درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور از روز شنبه ۱۱ مهرماه قرار گرفته است. متقاضیان می توانند با ورود به سامانه جامع آزمون سراسری به نشانی https://my.sanjesh.org کارنامه خود را مشاهده کنند.

جزئیات پذیرش در رشته های آزمون دانشجو- معلم

آن دسته از متقاضیانی که در زمان ثبت نام، علاقمندی خود را منحصرا به پذیرش در رشته های آزمون دانشجو- معلم در دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی (تهران) اعلام کرده و در جلسه آزمون گروه یا گروه های آزمایشی مربوط حاضر بوده اند، برای آنان در آزمون سراسری نیز کارنامه تهیه و ارائه شده است.

این افراد در صورت علاقمندی به انتخاب رشته های آزمون سراسری (رشته های با آزمون)، باید در بازه زمانی انتخاب رشته، با خرید سریال علاقمندی آزمون سراسری به مبلغ چهار میلیون ریال و ثبت آن در سامانه انتخاب رشته اینترنتی نسبت به انتخاب رشته های آزمون سراسری از گروه آزمایشی و دوره هایی که مجاز به انتخاب رشته در آن هستند و درج آن در بخش انتخاب رشته «سامانه جامع آزمون سراسری» نیز اقدام کنند.

این متقاضیان باید تمامی رشته محل های مربوط به آزمون های سراسری (اعم از رشته های با آزمون یا رشته های صرفا بر اساس سوابق تحصیلی) و دانشجو- معلم را در یک فرم انتخاب رشته ١۵٠ انتخابی درج کنند. لازم به تأکید است؛ این متقاضیان نیاز به ثبت نام مجدد برای انتخاب رشته محل های پذیرش صرفا بر اساس سوابق تحصیلی ندارند.

کسب حدنصاب نمره ۵٠٠٠ برای معرفی به مرحله ارزیابی شایستگی معلمی

برای هریک از دو آزمون سراسری و دانشجو- معلم، کسب حداقل نمره ۵٠٠٠ برای نمره کل آزمون سراسری و کسب حداقل نمره ۵٠٠٠ برای نمره کل آزمون دانشجو- معلم، به منظور معرفی به مرحله ارزیابی شایستگی معلمی ضروری است. حدنصاب نمره برای ایثارگران ۵ و ٢۵ درصد، مطابق قوانین مربوط به ایثارگران و رزمندگان تعیین می شود.

آزمون عملی برخی رشته های دارای آزمون عملی دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، مانند آموزش تربیت بدنی، علوم ورزشی، آموزش هنر، طراحی لباس و ارتباط تصویری، به همراه ارزیابی شایستگی معلمی توسط وزارت آموزش و پرورش انجام می شود.

تسهیلات به خسارت دیدگان جنگ های دوم و سوم تحمیلی رژیم صهیونی و آمریکا به متقاضیان آزمون سراسری سال ١۴٠۵

با توجه به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ارائه تسهیلات به خسارت دیدگان جنگ های دوم و سوم تحمیلی (به تاریخ های ٢٣ خرداد تا ٣ تیر ١۴٠۴ و ٩ اسفند ١۴٠۴ تا ٣٠ مرداد ١۴٠۵) رژیم صهیونی و آمریکا به متقاضیان آزمون سراسری سال ١۴٠۵، متقاضیان واجد شرایط باید بر اساس توضیحات زیر و مطالب مندرج در دفترچه های راهنمای انتخاب رشته اقدام کنند:

الف: متقاضیان واجد شرایط باید فرم مربوط را از دفترچه های راهنمای انتخاب رشته، دریافت و پس از تکمیل، در بازه زمانی ایام انتخاب رشته (از ۱۳ تا ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵) برای بررسی و تأیید، با توجه به محل اقامت در زمان جنگ و برحسب مورد به سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به آدرس پایگاه های ویژه مدیریت بحران در مناطق ٢٢ گانه شهرداری تهران (فرم شماره ۱: ویژه ساکنین شهر تهران)، شهرداری ها به آدرس شهرداری مرکز کلانشهرها (فرم شماره ۲: ویژه ساکنین کلانشهرهای شیراز، کرج، اهواز، تبریز، اصفهان و قم) و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مربوط به آدرس اداره کل بنیاد ملی مسکن در مراکز استان (فرم شماره ۳: ویژه ساکنین سایر شهرها به جز شهرهای تهران، شیراز، کرج، اهواز، تبریز، اصفهان و قم) مراجعه کنند.

ب: متقاضیان واجد شرایطی که درخواست استفاده از این تسهیلات برای آنان مورد تأیید قرار می گیرد، باید اصل گواهی تأیید و مُهر شده را، حسب مورد، از سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، شهرداری ها (شیراز، کرج، اهواز، تبریز، اصفهان و قم) و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان دریافت کرده و نزد خود نگهداری کرده تا آن را در صورت قبولی و در زمان ثبت نام به دانشگاه محل قبولی خود تحویل دهند.

ج: کارنامه نتایج اولیه متقاضیانی که گواهی آنان تائید شده است، به روزرسانی خواهد شد و این دسته از متقاضیان در صورت تمایل به ویرایش انتخاب رشته های تحصیلی می توانند در بازه زمانی که متعاقباً اعلام خواهد شد، نسبت به ویرایش فرم انتخاب رشته خود اقدام کنند. این موضوع از طریق مقتضی به متقاضیان ذینفع اطلاع رسانی خواهد شد.

د: بدیهی است، ملاک اعمال سهمیه برای این دسته از متقاضیان، فایل ارسالی از سوی ارگان های مذکور به سازمان سنجش خواهد بود. لذا لازم است، مراتب پیگیری از ارگان های مربوط توسط متقاضیان صورت پذیرد.

انتشار دفترچه های راهنمای انتخاب رشته آزمون های سراسری و دانشجو- معلم از روز یکشنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵

دفترچه های راهنمای انتخاب رشته آزمون های سراسری و دانشجو- معلم در پذیرش با آزمون و صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی در تمامی گروه های آزمایشی از روز یکشنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر خواهد شد.

آغاز انتخاب رشته آزمون های سراسری و دانشجو- معلم از روز دوشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵

انتخاب رشته از طریق سامانه جامع آزمون سراسری برای تمامی گروه های آزمایشی نیز از روز دوشنبه ۱۳ مهر آغاز و تا روز پنجشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

یادآوری ١: پذیرفته شدگان رشته های با آزمون تمام دوره های آموزش رایگان «شامل: دوره های روزانه، محروم، بورسیه، دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی» و همچنین پذیرفته شدگان چهار رشته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی تمامی دوره ها، اعم از رایگان و غیر رایگان (روزانه و غیرروزانه) آزمون های سراسری و دانشجو- معلم سال ١۴٠۵ چه در دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل قبولی خود ثبت نام کنند و چه ثبت نام نکنند، اجازه شرکت مجدد در آزمون های سراسری و دانشجو- معلم سال ١۴٠۶ را نخواهند داشت و در صورت تمایل به شرکت مجدد در آزمون سال ١۴٠٧، باید تا قبل از پایان ثبت نام آن آزمون، از دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی قبولی خود انصراف قطعی دهند.

یادآوری ٢: همه پذیرفته شدگان رشته های با آزمون دوره های آموزش رایگان «شامل: دوره های روزانه، محروم، بورسیه، دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی» و همچنین پذیرفته شدگان چهار رشته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی تمامی دوره ها، اعم از رایگان و غیر رایگان (روزانه و غیرروزانه) در سال ١۴٠٣ و قبل از آن برای شرکت مجدد در آزمون های سراسری و دانشجو- معلم سال ١۴٠۵ باید تا قبل از پایان زمان ثبت نام آزمون های فوق مربوط به سال ١۴٠۵ از دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل قبولی خود انصراف قطعی می دادند. این دسته از متقاضیان پس از اعلام نتایج نهایی آزمون سال جاری، باید فرم انصراف قطعی از رشته قبلی را به دانشگاه محل قبولی جدید خود ارائه دهند. در ضمن، این متقاضیان حق بازگشت به رشته قبولی قبلی خود را ندارند.

امکان انتخاب ۱۵۰ کدرشته در آزمون های سراسری و دانشجو- معلم سال ۱۴۰۵

متقاضیان مجاز به انتخاب رشته در آزمون های سراسری و دانشجو- معلم که مایل به انتخاب کدرشته محل های پذیرش با آزمون (اعم از آزمون سراسری و آزمون دانشجو-معلم) و صرفا بر اساس سوابق تحصیلی هستند، باید کدرشته محل های انتخابی خود را فقط در یک فرم و حداکثر تا ١۵٠ رشته محل، وارد کنند.

یادآوری ١: متقاضیانی که در آزمون های سراسری و یا دانشجو- معلم سال ١۴٠۵ ثبت نام کرده و غایبِ جلسه آزمون ها بوده اند یا در اعلام نتایج اولیه مجاز به انتخاب رشته نیستند، در صورت علاقمندی می توانند نسبت به انتخاب رشته محل های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی از تمامی گروه های آزمایشی و تا ١۵٠ کدرشته محل در فرم انتخاب رشته اقدام کنند.تأکید می شود که این دسته از متقاضیان نیازی به ثبت نام مجدد و پرداخت هزینه برای پذیرش در رشته های صرفا بر اساس سوابق تحصیلی ندارند.

یادآوری ٢: متقاضیانی که قبلاً در هیچکدام از آزمون های سراسری یا دانشجو- معلم سال ١۴٠۵ ثبت نام نکرده اند، در صورت تمایل می توانند با خرید کارت اعتباری به مبلغ دو میلیون ریال نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته در رشته هایی که پذیرش آنها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی است، اقدام کنند.

یادآوری ٣: در صورتیکه فردی هم در مرحله انتخاب رشته های با آزمون و رشته های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی اقدام به انتخاب رشته کند و هم در مرحله ثبت نام برای رشته های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی اقدام به ثبت نام و انتخاب رشته کند، ثبت نام و انتخاب رشته وی در رشته های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی باطل شده و هزینه پرداختی وی نیز مسترد نخواهد شد.

ارسال رسید انتخاب رشته و پیامک تایید به تلفن همراه ثبت شده در حساب کاربری متقاضی

توصیه می شود متقاضیان پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی (دفترچه شماره ٢) و توضیحات مندرج در پیوست ها و ویژه نامه انتخاب رشته، کدرشته محل های مورد نظر خود را استخراج و به ترتیب تقدمِ علاقه، ابتدا کدرشته محل های انتخابی خود را به صورت دستی در فرم پیشنویس مندرج در انتهای دفترچه راهنمای انتخاب رشته درج کنند و پس از حصول اطمینان از صحت کدرشته محل های انتخابی، آنها را در فرم اصلیِ انتخاب رشته اینترنتی ثبت و تکمیل کنند. پس از تأیید نهایی کدرشته محل های انتخابی، رسید انتخاب رشته در اختیار متقاضی قرار داده خواهد شد و پیامک تایید به تلفن همراه ثبت شده در حساب کاربری متقاضی (کارپوشه) ارسال می شود.

امکان یک بار انتخاب رشته و دفعات ویرایش فرم انتخاب رشته

به هر فرد فقط یک بار اجازه انتخاب رشته داده می شود، ولی پس از انجام انتخاب رشته و دریافت رسید، متقاضیان می توانند فرم انتخاب رشته خود را به تعداد دفعات محدود ویرایش کنند.

متقاضیان رشته های تحصیلی با شرایط خاص یا بورسیه، حتماً شرایط و ضوابط این رشته ها را (که به صورت جداگانه به عنوان پیوست دفترچه های راهنمای انتخاب رشته در درگاه اطلاع رسانیِ سازمان سنجش درج شده است) مطالعه کنند و در صورت داشتن شرایط لازم، این رشته ها را انتخاب کنند.

اعلام فهرست اسامی معرفی شدگان چندبرابرِ ظرفیت در اواخر مهرماه

فهرست اسامی معرفی شدگان چندبرابرِ ظرفیت برای رشته های بورسیه، با شرایط خاص و رشته های دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی برای انجام مراحل مصاحبه یا گزینش در اواخر مهرماه در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش منتشر خواهد شد.

یادآوری ١: در روش پذیرش با آزمون: پذیرش دانشجو در رشته علوم ورزشی در گروه های آزمایشی علوم ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی و همچنین رشته های گروه آزمایشی هنر شامل (نقاشی، ارتباط تصویری، طراحی پارچه، طراحی لباس، گرافیک، طراحی صنعتی، ادبیات نمایشی، مجسمه سازی، موسیقی ایرانی، موسیقی جهانی، آهنگسازی، بازیگری، طراحی صحنه، نمایش عروسکی، عکاسی و سینما) با شرایط خاص و با آزمون عملی صورت می پذیرد.

بنابراین متقاضیانی که قبلاً برای شرکت در آزمون عملی این رشته ها در بازه زمانیِ ۲۵ مرداد تا ۵ شهریور ۱۴۰۵ اعلام علاقمندی کرده و در آزمون عملی این رشته ها شرکت کرده اند، در صورت تمایل باید این رشته ها را در بین ١۵٠ انتخاب خود در فرم انتخاب رشته، در هر اولویتی که علاقه دارند، ثبت کنند.

یادآوری ٢: متقاضیان گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی که علاقمند به رشته با آزمونِ علوم ورزشی مربوط به دوره های روزانه و نوبت دوم دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی بوده و در موعد مقرر علاقمندی خود را به رشته علوم ورزشی اعلام و در آزمون عملی نیز شرکت کرده اند ولی مجاز به انتخاب رشته روزانه و نوبت دوم نشده اند، به آنان اجازه انتخاب رشته محل های دوره روزانه و نوبت دوم، منحصرا در این رشته داده شده است.

هزینه اعلام علاقمندی در رشته های با آزمونِ دانشگاه پیام نور و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی

متقاضیان برای اعلام علاقمندی در رشته های با آزمونِ دانشگاه پیام نور و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، باید نسبت به پرداخت مبلغ یک میلیون و ۱۰۰ هزار ریال به تفکیک هر یک از این دوره ها از طریق سیستم پرداخت اینترنتی مندرج در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش (بخش خرید کارت اعتباری) اقدام و سپس رشته محل های این دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی را در فرم انتخاب رشته درج کنند.

آغاز به کار سامانه انتخاب رشته مجازی آزمون های سراسری و دانشجو- معلم از یکشنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵

سامانه راهنمای انتخاب رشته مجازی به تفکیک گروه های آزمایشی از روز یکشنبه ۱۲ مهر از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش ، به منظورِ راهنمایی و کمک به متقاضیان در انتخاب رشته آزمون سراسری سال ١۴٠۵ (برای رشته های با آزمون) در دسترس آنان قرار خواهد گرفت.

ویژه نامه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ١۴٠۵ شامل مطالب مفید و کاربردی درباره انتخاب رشته از جمله تشریح محتوای کارنامه آزمون، آشنایی با بومی گزینی، انواع سهمیه ها، استفاده از انتخاب رشته مجازی و نکته های مهم در انتخاب رشته اصلی، تدوین و در روز یکشنبه ۱۲ مهرماه منتشر می شود. مطالعه این ویژه نامه به متقاضیان و والدین آنها توصیه می شود.

اعلام شرایط پذیرش در کدرشته محل های صرفا بر اساس سوابق تحصیلی

پذیرش در کدرشته محل های صرفا بر اساس سوابق تحصیلی برای متقاضیان شاخه نظری با ملاک معدل کتبی نهایی دیپلم و متقاضیان شاخه فنی و حرفه ای یا کاردانش با معدل کل دیپلم و بدون توجه به نوع مدرک دیپلم و از تمامی گروه های آزمایشی در دوره های مختلف انجام می شود.

نحوه گزینش با توجه به نوع مدرک دیپلم و همچنین رشته انتخابی بر اساس جدول ضریب تأثیر ِاعمال سوابق تحصیلی مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته پذیرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصیلی، صورت خواهد گرفت.

اعلام جزئیات انتخاب رشته دانشگاه آزاد از یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵ در سایت مرکز سنجش دانشگاه آزاد اسلامی

متقاضیان علاقمند به انتخاب رشته های تحصیلی مراکز و واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی (به جز رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی)، برای اطلاع از زمان و نحوه انتخاب رشته از روز یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵ و با استفاده از کد دسترسی مندرج در کارنامه اعلام نتایج آزمون، به درگاه اطلاع رسانی مرکز سنجش، پذیرش و امور فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی: www.azmoon.org مراجعه کنند.

یادآوری: بر اساس مصوبه جلسه شماره ٢٢ مورخ ١٣٩٨.٠٩.٣٠ شورای سنجش و پذیرش دانشجو، متقاضیان گروه آزمایشی علوم تجربی توجه داشته باشند که رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی مراکز دانشگاه آزاد اسلامی در دفترچه راهنمای انتخاب رشته با آزمون مندرج در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش درج شده است و در صورت علاقمندی به هر یک از این چهار رشته تحصیلی، باید آنها را در فرم انتخاب رشته اینترنتی در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و در اولویت مورد دلخواه درج کنند.

متقاضیانی که هم در یکی از رشته های دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و هم در یکی از رشته های دانشگاه آزاد اسلامی پذیرفته شوند، می توانند به دلخواه خود منحصراً در یکی از دانشگاه ها یا مؤسسات آموزش عالی محل قبولی، ثبت نام و ادامه تحصیل دهند.

توصیه ها:

۱- حتما از فهرست کدرشته محل های انتخابی نهایی خود، یک عکس یا نسخه چاپی تهیه یا آن را ذخیره کنید. فرم انتخاب رشته خود را بازبینی و مشاهده کرده و در صورت نیاز به اصلا ِح کدرشته محل های درج شده در آن (تا پایان مهلت انتخاب رشته)، با مراجعه به بخش ویرایش فرم انتخاب رشته آن را اصلاح کنید. نسخه چاپ یا ذخیره شده را تا زمان اعلام نتایج نهایی نزد خود نگهداری کنید.

۲- بعد از اعلام نتایج نهایی آزمون؛ درخواست های اشتباه در انتخاب رشته در سازمان سنجش قابل بررسی نیست، لذا متقاضیان باید در درج رشته های انتخابی دقت لازم را به عمل آورند. مسئولیت درج و ثبت نهایی رشته محل ها در فرم انتخاب رشته با شخص متقاضی است و هیچ ادعایی مبنی بر اشتباه متصدی کافی نت یا مشاور انتخاب رشته و غیره در این زمینه قابل پذیرش نخواهد بود.

۳- برخی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، بعد از انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته اقدام به اخذ مجوز رشته جدید یا حذف رشته می کنند که سازمان سنجش در طول زمان انتخاب رشته این موضوع را در قالب اطلاعیه های اصلاحی اطلاع رسانی می کند. لذا متقاضیان باید تا پایان زمان انتخاب رشته با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش از وجود این اطلاعیه ها آگاه شده و در صورت نیاز انتخاب رشته خود را ویرایش کنند.

۴- در صورت مشاهده مغایرت در سهمیه ایثارگران یا درخواست اِعمالِ سهمیه ایثارگران، باید حداکثر تا تاریخ ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ به ارگان های مربوط (محل تشکیل پرونده ایثارگری) مراجعه و موضوع علت عدم تأیید سهمیه یا درخواست اِعمالِ سهمیه را پیگیری کنند. در صورت تأیید نهایی سهمیه آنان و ارسال مشخصات متقاضی استفاده از سهمیه، حداکثر تا تاریخ ۲۵ مهر ۱۴۰۵ به سازمان سنجش توسط ستاد کل ارگان ذیربط در تهران، سهمیه آنان برای مرحله گزینش نهایی اعمال خواهد شد.

در غیر این صورت، بعد از تاریخ مذکور (۲۵ مهرماه ۱۴۰۵) اقدامی در خصوص اعمال سهمیه ایثارگران به عمل نخواهد آمد و این متقاضیان با سهمیه آزاد گزینش خواهند شد. در صورتیکه تغییری در وضعیت علمی متقاضیان به دلیل اصلاح سهمیه ایجاد شود، نتیجه در کارنامه آنها اعمال و در دهه سوم مهرماه برای اصلاح انتخاب رشته، با این دسته از متقاضیان مساعدت لازم به عمل خواهد آمد.

برای متقاضیان، علاوه بر نمره کل و نمرات خامِ آزمون اختصاصی، استان محل تحصیل سه سال آخر دوره متوسطه، استان محل تولد، استان بومی و سهمیه نهایی در کارنامه نیز نمایش داده می شود. چنانچه مغایرتی در اطلاعات ارائه شده وجود دارد، لازم است درخواست اصلاح موارد خود را از طریق لینک / https://darkhast.sanjesh.org با ضمیمه کردن تصاویر صفحه اول شناسنامه و کارنامه نهایی سه سال آخر تحصیلی دوره متوسطه به سازمان سنجش ارسال کنند تا اطلاعات آنها بررسی شود.

نمره کل سابقه تحصیلی توسط وزارت آموزش و پرورش به سازمان سنجش داده شد

نمره کل سابقه تحصیلی که توسط وزارت آموزش و پرورش به سازمان سنجش تحویل شده است، در وضعیت علمی متقاضیان اعمال و نتیجه در کارنامه قابل مشاهده است.

یادآوری: متقاضیان در صورتی که در مورد نمره کل سابقه تحصیلی سوال یا تقاضای بررسی مجدد دارند، باید صرفا از طریق واحد کارشناسی سنجش مناطق، نواحی یا ادارات آموزش و پرورش شهرستان محل اخذ مدرک دیپلم خود پیگیری کنند. در صورت تغییر در نمره کل سابقه تحصیلی توسط وزارت آموزش و پرورش، کارنامه آنان شامل نمره کل سابقه تحصیلی، نمره کل نهایی، رتبه در سهمیه و رتبه کشوری اصلاح و امکان ویرایش انتخاب رشته در اواخر مهرماه توسط سازمان سنجش آموزش کشور فراهم خواهد شد.

تأکید می شود، این دسته از متقاضیان به هیچ وجه نیازی به مراجعه به سازمان سنجش آموزش کشور ندارند. همچنین متقاضیان در شهر تهران نیز می توانند به پژوهش سرای دانش آموزی دکتر آشتیانی منطقه ۶ واقع در خیابان رامسر مراجعه کنند.