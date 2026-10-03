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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۱

درخشش دانش‌آموزان همدانی در کنکور تجربی

درخشش دانش‌آموزان همدانی در کنکور تجربی

همدان-مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان با تبریک کسب رتبه‌های یک و هشت کشوری رشته علوم تجربی کنکور سراسری این درخشش بزرگ را گواهی بر استعدادهای درخشان جامعه دانش‌آموزی استان دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول شیدایی ظهر شنبه با اشاره به موفقیت ارزشمند داوطلبان استان اظهار کرد: درخشش خیره‌کننده «آرش محمدی» در کسب رتبه نخست کشوری و «علی حمزه‌ئی» در کسب رتبه هشتم کنکور تجربی ثمره تلاش و اراده تحسین‌برانگیز این عزیزان، هم‌افزایی و پشتیبانی خانواده‌ها و تعهد جامعه فرهنگیان و معلمان سخت‌کوش استان است.

وی با تاکید بر حساسیت و فشردگی رقابت در رشته علوم تجربی تصریح کرد: تصاحب ۲ جایگاه تک‌رقمی در پرجمعیت‌ترین و رقابتی‌ترین گروه آزمایشی کنکور سراسری برگ زرین دیگری در کارنامه علمی تعلیم و تربیت کهن‌ دیار همدان ثبت کرد و ظرفیت ممتاز آموزشی استان را در سطح ملی به اثبات رساند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان با اشاره به جامعه آماری داوطلبان افزود: در ماراتن کنکور سراسری امسال ۲۰ هزار و ۸۵۱ داوطلب از سراسر استان همدان به رقابت پرداختند که این دستاوردها نشان می‌دهد با برنامه‌ریزی هدفمند و هدایت درست استعدادها می‌توان مسیر درخشش علمی جوانان این خطه را هموارتر کرد.

شیدایی در پایان ضمن آرزوی توفیق و فردایی روشن برای این نخبگان علمی از هم‌افزایی مدیران، دبیران و تمامی دست‌اندرکاران نظام تعلیم و تربیت استان در ثبت این رویداد افتخارآفرین قدردانی کرد.

کد مطلب 6966153

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