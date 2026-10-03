به گزارش خبرگزاری مهر، رسول شیدایی ظهر شنبه با اشاره به موفقیت ارزشمند داوطلبان استان اظهار کرد: درخشش خیره‌کننده «آرش محمدی» در کسب رتبه نخست کشوری و «علی حمزه‌ئی» در کسب رتبه هشتم کنکور تجربی ثمره تلاش و اراده تحسین‌برانگیز این عزیزان، هم‌افزایی و پشتیبانی خانواده‌ها و تعهد جامعه فرهنگیان و معلمان سخت‌کوش استان است.

وی با تاکید بر حساسیت و فشردگی رقابت در رشته علوم تجربی تصریح کرد: تصاحب ۲ جایگاه تک‌رقمی در پرجمعیت‌ترین و رقابتی‌ترین گروه آزمایشی کنکور سراسری برگ زرین دیگری در کارنامه علمی تعلیم و تربیت کهن‌ دیار همدان ثبت کرد و ظرفیت ممتاز آموزشی استان را در سطح ملی به اثبات رساند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان با اشاره به جامعه آماری داوطلبان افزود: در ماراتن کنکور سراسری امسال ۲۰ هزار و ۸۵۱ داوطلب از سراسر استان همدان به رقابت پرداختند که این دستاوردها نشان می‌دهد با برنامه‌ریزی هدفمند و هدایت درست استعدادها می‌توان مسیر درخشش علمی جوانان این خطه را هموارتر کرد.

شیدایی در پایان ضمن آرزوی توفیق و فردایی روشن برای این نخبگان علمی از هم‌افزایی مدیران، دبیران و تمامی دست‌اندرکاران نظام تعلیم و تربیت استان در ثبت این رویداد افتخارآفرین قدردانی کرد.