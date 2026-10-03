  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۵

دختر بجنوردی رتبه اول کنکور ۱۴۰۵ در گروه علوم انسانی را کسب کرد

دختر بجنوردی رتبه اول کنکور ۱۴۰۵ در گروه علوم انسانی را کسب کرد

بجنورد- «پریزاد نیرومند» از بجنورد موفق شد در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵، رتبه نخست گروه آزمایشی علوم انسانی را به دست آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، پریزاد نیرومند، دانش‌آموز بجنوردی، در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ موفق به کسب رتبه نخست گروه آزمایشی علوم انسانی در کشور شد.

این موفقیت ارزشمند، افتخاری بزرگ برای خانواده، آموزش و پرورش و مردم خراسان شمالی محسوب می‌شود.

کد مطلب 6966028

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها