دختر بجنوردی رتبه اول کنکور ۱۴۰۵ در گروه علوم انسانی را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، پریزاد نیرومند، دانش‌آموز بجنوردی، در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ موفق به کسب رتبه نخست گروه آزمایشی علوم انسانی در کشور شد.

این موفقیت ارزشمند، افتخاری بزرگ برای خانواده، آموزش و پرورش و مردم خراسان شمالی محسوب می‌شود.