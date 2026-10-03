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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۱۸

رتبه یک کنکور تجربی: زمان اعلام نتایج کنکور در سجده بودم

رتبه یک کنکور تجربی: زمان اعلام نتایج کنکور در سجده بودم

همدان- «آرش محمدی» رتبه یک کنکور تجربی از همدان با مرور لحظه سجده شکر تاکید کرد: در ماراتن کنکور هیچ‌گاه زندگی‌ام را متوقف نکردم و با مطالعه کیفی روزانه هدف تک‌رقمی خود را محقق کردم.

آرش محمدی رتبه یک کنکور تجربی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه متولد سال ۱۳۸۷ است، اظهار کرد: مطالعه برای کنکور را از سال یازدهم آغاز کردم و هدف کسب رتبه تک رقمی کنکور بود.

وی درخصوص میزان ساعات مطالعه خود برای کنکور با بیان اینکه برنامه مشخصی برای مطالعه نداشتم، ادامه داد: در برخی روزها ۵ یا ۶ ساعت مطالعه داشتم و در برخی از روزها نیز یک ساعت به مطالعه می‌پرداختم.

این دانش آموز نخبه همدانی در رابطه با مهمترین چالش در زمان مطالعه برای کنکور بیان کرد: من در درس زیست شناسی ضعیف بود و در درس ریاضی وضعیت عالی داشتم اما در کنکور زیست شناسی را عالی زدم ولی در درس ریاضی ضعیف‌تر بودم.

وی در پاسخ به این سوال که برای مقابله با خستگی و اهمال کاری چه راهکاری داشتی افزود: من به هیچ عنوان از زندگی خود برای درس خواندن نزدم چراکه کیفیت مطالعه برای من مهم بود و به ساعات مطالعه زیاد توجه نمی‌کردم و بعد از مدرسه ۵ یا ۶ ساعت به طور میانگین درس می‌خواندم اما من گاهی خسته می‌شدم و در این شرایط استراحت می‌کردم و صبح دوباره با انرژی بیشتری درس خواندن را آغاز می‌کردم.

رتبه یک کنکور تجربی: زمان اعلام نتایج کنکور در سجده بودم

محمدی با قدردانی از خانواده خود، تصریح کرد: بی شک خانواده نقش موثری در موفقیت‌ها دارند و خانواده من نیز در این مسیر من راه همراهی کردند و قدردانی همه افرادی که من را در این مسیر کمک کردند، هستم.

این دانش آموز نخبه همدانی با بیان اینکه علاقمند به تحصیل در رشته پزشکی در دانشگاه تهران هستم، ادامه داد: امیدواریم برای کشور مفید باشم و بتوانم به مردم ایران کمک کنم.

وی در پیامی به دانش اموزانی که رتبه دلخواه را کسب نکرده و یا ناامید شده‌اند بیان کرد: برای موفقیت قبولی در کنکور تنها راه نیست و شاید اصلا شما مسیر دیگری جز درس خواندن را انتخاب کنید که خیلی موفق تر از من و امثال من باشید اما در صورتی که می‌خواهید مسیر درس خواندن را انتخاب کنید باید با تلاش بیشتر به هدف و نتیجه دلخواه خودتان برسید.

محمدی در خصوص احساسش در زمان شنیدم خبر رتبه یک کنکور تجربی افزود: در زمان اعلام نتایج در منزل بودم و درحال سجده بودم و سایت سازمان سنجش را باز کردم و کنار خودم گذاتشه بودم و وقتی در حال سجده خبر قبولی خود را شنیدم به یکباره به هوا پریدم و مادرم را در آغوش گرفتم.

کد مطلب 6966361

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    نظرات

    • IR ۰۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      114 8
      پاسخ
      آفرین ارزش سجده ، بیش از هر موفقیت دیگری است همواره حفظش کن
    • معصومه IR ۰۶:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      84 6
      پاسخ
      افرین به جوانان نخبه وغیورکشورم ایران
    • مازنی کیجا IR ۰۶:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      72 7
      پاسخ
      درود ، من یه دانش آموز ۱۴ سالم و کلاس نهم ، خواستم بگم که واقعاً برای ایشون هم خوشحال شدم که رتبه یک کنکور تجربی رو کسب کرد واقعاً اینطوری که ایشون گفت دیدگاه منو نسبت به کنکور عوض کرد.
    • IR ۰۷:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      64 6
      پاسخ
      عزیزم همیشه اراده ات مثل الان محکم و پاینده باد سلامت و موفق باشی افتخار کشور عزیزمون هستی
    • صبا IR ۰۸:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      69 4
      پاسخ
      الهی که سرت سلامت باشه و از پزشکهای مفید باشی و به درد مردم برسی
    • IR ۰۸:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      44 6
      پاسخ
      انشاالله داداشی درتمامی مراحل زندگیت موفق باشی وسربلند
    • IR ۰۹:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      47 4
      پاسخ
      موفق باشی انشالله
    • فاطمه IR ۱۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      48 5
      پاسخ
      هزار ماشالله. شما افتخار همدان هستی و تبریک به پدر و مادرت و آرزوی موفقیت برای شما امیدوارم که پزشک خوبی برای کشور و شهر همدان باشی
    • مهدیه IR ۱۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      46 3
      پاسخ
      افرین پسرنخبه موفقیتت ادامه‌دار باشه
    • IR ۱۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      57 85
      پاسخ
      کل سال اگر در سجده میبودی بدون تلاش هیچ نمیشدی
      • ..... IR ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
        97 12
        چرا شما همه چی رو باهم قاطی میکنین درسشو خونده عبادت و ارتباطشم با خدا داشته خدا انصاف داره مسلما کسی که تلاش کنه نتیجه میگیره خدا نگفته که تموم سال سجده برو گفته تو تلاش کن من نتیجشو بهت میدم چرا اشتباه برداشت میکنین عبادت جزوی از یک سبک زندگی سالم هست شما نمی تونید در نظرش نگیرید من خودم وقتی سرم درد میکنه زیاد درس میخونم یه نماز میخونم ذهنم روبه راه میشه ادامه میدم کمک میکنه دوست عزیز لطفا جبهه نگیرین وقتی میبینین یکی با خداست
      • IR ۱۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
        71 10
        نیتش درست بوده ارتباط با خدا چرا مسخره میگیری همچی را
      • امیرعلی IR ۱۶:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
        22 4
        فعلا که شده
    • 🇮🇷❤️ CN ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      58 20
      پاسخ
      خداروشکر که همچنین نخبه هایی داریم انشاءالله بتونید جای دانشمندان شهیدمان را سبز کنید عاقبت بخیر بشید انشاالله پسر خوب روزی همه دانش آموزان زحمتکش باشه🇮🇷
    • IR ۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      11 10
      پاسخ
      موفق باشی بقیه هم بدونن اینقدر شغل پول ساز تو کشور هست که حتی پزشک بودن هم به گرد پاش نمیرسه دانشگاه در حال حاضر هیچی برای شغل بچه ها نداره خودتون راهتون رو پیدا کنین
    • IR ۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      19 4
      پاسخ
      آفرین برتو دانش‌آموزان نخبه همدانی
    • اوین IR ۱۲:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      29 3
      پاسخ
      آفرین به پسر خوبم ، البته عبادت و ارتباط با خدا باعث تمرکز ذهن و حفظ آرامش عمیقی میشه که جذب مطالب رو خیلی با کیفیت تر می‌کنه ،من حدود بیست سال پیش رتبه دو رقمی کسب کردم باید در نظر داشت که جمعیت ما در دهه ۶۰بسیار زیاد بود و کسب این رتبه ها با حداقل امکانات آن زمان کار خیلی سختی بود ، من آن رتبه رو نتیجه آرامشم که تو ارتباط با خدا و نماز و قرآن حاصل میشد بدست آوردم
    • آیسان IR ۱۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      6 5
      پاسخ
      می خواستم بدونم چطور درس خونده؟
    • شکوفه۱۰ IR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      18 2
      پاسخ
      سلام آفرین پسرم خیلی برات خوشحال شدم امیدوارم همیشه موفق باشی ان شاءالله یه روزی پسر منم تک رقمی بیار به امید اون روز
    • IR ۱۴:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      19 1
      پاسخ
      خدا رو شکر که نتیجه ی زحماتت را دیدی،، انشاالله همه ی دانش آموزان و جوانان کشور مثل شما پر امید و پرتلاش باشند
    • IR ۱۵:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      20 1
      پاسخ
      خدا نگهدارت باشه .ماشا ء الله
    • IR ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      19 1
      پاسخ
      افرین به تو پسر عزیزم خودت خیلی تلاش کردی
    • ب ش IR ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      39 1
      پاسخ
      من فرزند ندارم ولی موقع اعلام نتایج انقدر شاد میشم و انرژی میگیرم از تلاش این بچه ها . و تک تک حرفاشونو میخونم..دخترپسرای گلم براتون دعا میکنم
    • م US ۰۰:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      12 0
      پاسخ
      عالی موفق باشی پسرم چقدر ذوق کردم
    • امیررضا IR ۰۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      25 0
      پاسخ
      خیلی خوشحالم که هنوزم جوونهای ما با اعتقاد هستند و لحظه موفقیت خدارو فراموش نمی‌کنند هر چی داریم از لطف خداست خداروشکر
    • ۱۱۰ IR ۰۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      11 1
      پاسخ
      خدا تورو برای مادرت نگهداره
    • z-kh IR ۰۸:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      12 1
      پاسخ
      افرین به بچه غیور ایرانی باعث افتخاره که رتبه یک تجربی شدی و انشالله سال ۴۰۶ خود من رتبه تک رقمی بشم به امید موفقیت های بیشتر و بیشتر یاعلی
    • حسن IR ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      14 0
      پاسخ
      هزار آفرین بر پسر مومن نخبه.
    • احمد رحیمی IR ۱۲:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      6 0
      پاسخ
      درود بر نخبه همدان انشالله برای سرزمینت ایران مفید و درخشان باشید به امید شادی همه جوانهای کشورم ایران تشکر از پدر ومادر نخبه همدانی و تبریک به این پدر ومادر سختکوش و تلاشگر
    • زینب سلیمانی IR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      7 0
      پاسخ
      احسنت خدا حفظت کنه یادت باشه قول دادی به مردم ایران خدمت کنی
    • مادر یک پسر با غیرت IR ۱۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      9 0
      پاسخ
      هزاران افرین به غیرت و اراده که داری،محکم پای اعتقادات و تلاش‌هات بمون،خدای مهربون پشت و پناهت،تبریک به پدر و مادر عزیزت
    • سمیه IR ۱۷:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      4 0
      پاسخ
      آفرین و هزار ماشالله انشالله برای مردم ایران و همدان موثر و سودمند باشی و به داد مردم برسی و شهر خودتو فراموش نکنی .
    • یکتا IR ۱۹:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      6 2
      پاسخ
      یه ایران بهت افتخار میکنه ، اسم منم سال ۱۴۰۸ توی تک رقمی ها خونده میشه اون روزم تو به من افتخار کن .
    • طیبه IR ۰۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      4 0
      پاسخ
      افرین پسرگل. مومن و تأثیر گذار بر کشور عزیزمان ایران. بسیار خوشحالم که اینده سازان ایران با اتکا به توانمندی خودشان و کمک گرفتن از خداوند متعال به چنین موفقیت های بزرگی دست پیدا میکنند انشااله در رهروی راه رهبر شهید موفق باشید که همواره ارزوی ایشان رسیدن به قله های پیروزی برای ایران عزیز توسط نخبگان بوده است. به شما و خانواده محترمتان صمیمانه ترین تبریک ها رو عرض میکنم.🌺🌺
    • بهاره IR ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      0 0
      پاسخ
      افرین به مرد خدا هم درس خواندی هم عبادت کردی هم دینداری و هم وظیفه سیاسی اجتماعی خودت را انجام دادی. عاقبت به خیر باشی. بهترین زندگی ها را در دنیا و آخرت برایت آرزومندم.

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