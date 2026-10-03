سفیر ژاپن با موسیقی از مردم ایران خداحافظی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امور رسانه‌ای ارکستر «ایستگاه»، تسوکادا تاماکی سفیر ژاپن در ایران، در پایان مأموریت دیپلماتیک خود، در مقام سولیست فلوت در موزیک‌ ویدیویی تازه حضور یافته است؛ اثری که خداحافظی او با مردم ایران را به زبان موسیقی روایت می‌کند.

این پروژه با همکاری سفارت ژاپن در تهران و مؤسسه فرهنگی و هنری «ایستگاه»، با طراحی و راهبری هنری مهدی نوروزی، بنیان‌گذار «ایستگاه»، شکل گرفته و ارکستر «ایستگاه» اجرای موسیقی آن را بر عهده داشته است.

در این اثر، ۲ قطعه از موسیقی فیلم‌های هایائو میازاکی اجرا شده‌اند: «چرخ‌وفلک زندگی» از Howl’s Moving Castle (قلعه متحرک هاول) و «شهری با چشم‌انداز دریا» از Kiki’s Delivery Service (سرویس تحویل کی‌کی)؛ هر ۲ ساخته جو هیسایشی. موسیقی فیلم نخست در سال ۲۰۰۵ جایزه بهترین موسیقی جوایز انیمه توکیو و جایزه موسیقی انجمن منتقدان فیلم لس‌آنجلس را دریافت کرد.

در توضیحات تکمیلی این خبر آمده است:

«انتخاب جهان موسیقایی میازاکی، این اثر را برای دوستداران فرهنگ ژاپن در ایران و مخاطبان آثار او در دیگر کشورها آشنا و قابل دنبال‌کردن می‌کند. سفیر ژاپن با حضور خود در این اجرا، در آستانه یک‌صدسالگی روابط دیپلماتیک ژاپن و ایران، ورقی تازه به روایت فرهنگی ۲ کشور می‌افزاید.

نوروزی پیش‌تر نیز پروژه مشترک سفیر ژاپن و ایستگاه با عنوان «اوشین» ــ ترکیبی از موسیقی «اوشین»، «هاناکو و آن» و «سرزمین‌های شمالی» ــ را طراحی و هدایت کرده بود. کارنامه او و «ایستگاه» همچنین شامل پروژه‌های فرهنگی با مکزیک، کره‌جنوبی، سوئیس، اتریش، ایتالیا، فیلیپین، ویتنام، ترکیه هم بوده اند.»