سفیر ژاپن در ایران نوازنده شد؛ نوازندگی موسیقی اوشین با ارکستر ایستگاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امور رسانه ای پروژه، تسوکادا تاماکی سفیر ژاپن، در قامت تک نواز فلوت به بازآفرینی یکی از ماندگارترین خاطرات مشترک مردم ایران و ژاپن پرداخته که ویدئوی آن امروز منتشر شده است.

این پروژه، با اجرای سه اثر ماندگار موسیقی تلویزیون ژاپن «سال های دور از خانه (اوشین)»، «سرزمین های شمالی»، «داستان زندگی (هانیکو)» تلاشی برای روایت دوباره بخشی از هویت فرهنگی ژاپن است.

طراح این پروژه بین المللی مهدی نوروزی است که مدیریت مجموعه فرهنگی ایستگاه را نیز بر عهده دارد.

همکاری تسوکادا تاماکی در مقطعی شکل گرفته است که ایران و ژاپن به آستانه یکصدمین سال روابط دیپلماتیک خود نزدیک می‌شوند.

سریال «اوشین» پس از پخش در ژاپن، به بیش از شصت کشور جهان راه یافت و در بسیاری از آنها، از چین، تایلند و سنگاپور گرفته تا برزیل، لهستان، مصر، ویتنام و ایران، به بخشی از حافظه فرهنگی جامعه تبدیل شد.

ایستگاه پیش تر در معاشرت های کاری خود همکاری با ریچارد کلایدرمن در کنسرت تهران و کنسرت با ناصر چشم آذر را در کارنامه کاری خود دارد و شهریور ۱۴۰۵ نیز کنسرت مجید انتظامی را در برج میلاد روی صحنه خواهد برد.