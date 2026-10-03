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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۱

توزیع ۳۵۷۰ بسته حمایت تحصیلی میان دانش‌آموزان نیازمند مهرستان

توزیع ۳۵۷۰ بسته حمایت تحصیلی میان دانش‌آموزان نیازمند مهرستان

مهرستان- مدیرعامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان از توزیع ۱۷۰۰ بسته نوشت‌افزار، ۸۷۰ کیف و هزار جفت کفش میان دانش‌آموزان نیازمند شهرستان مهرستان در قالب طرح ملی «ارمغان مهر» خبر داد.

سیدمحمدمهدی سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید و با هدف حمایت از دانش‌آموزان نیازمند، طرح ملی «ارمغان مهر» در شهرستان مهرستان اجرا شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان افزود: در این طرح، هزار و ۷۰۰ بسته نوشت‌افزار، ۸۷۰ کیف و هزار جفت کفش به ارزش یک میلیارد و ۹۶۹ میلیون تومان میان دانش‌آموزان مناطق مختلف شهرستان مهرستان توزیع شد.

وی ادامه داد: این اقدام با همکاری مرکز نیکوکاری مهرورزان و جمعیت هلال احمر شهرستان مهرستان انجام گرفت و هدف آن کمک به تأمین بخشی از نیازهای تحصیلی دانش‌آموزان و حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار در آستانه سال تحصیلی جدید بود.

سجادی با اشاره به اهمیت حمایت از دانش‌آموزان نیازمند گفت: اجرای طرح‌هایی مانند «ارمغان مهر» می‌تواند بخشی از دغدغه خانواده‌های کم‌برخوردار برای تأمین لوازم مورد نیاز فرزندانشان در آغاز سال تحصیلی را کاهش دهد.

کد مطلب 6966056

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