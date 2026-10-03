سه ظرفیت میراثی سیستان و بلوچستان در مسیر ثبت جهانی

محمدهادی طهرانی‌مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در چارچوب سند تحول استان، چند اقدام مهم در حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع‌دستی دنبال می‌شود که بخشی از آنها به معرفی ظرفیت‌های استان در سطح ملی و جهانی اختصاص دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان افزود: روستای «درک» به عنوان نامزد سال ۲۰۲۶ روستاهای جهانی گردشگری پیشنهاد شده و در حال حاضر استان در انتظار نتیجه ارزیابی نهایی داوران سازمان جهانی گردشگری است.

وی ادامه داد: در حوزه میراث فرهنگی نیز پرونده آسبادهای سیستان برای قرار گرفتن در فهرست جهانی در حال تکمیل است. این پرونده به صورت مشترک میان سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی دنبال می‌شود.

طهرانی‌مقدم همچنین از پیگیری ثبت جهانی مهارت سوزن‌دوزی بلوچ در حوزه میراث ناملموس و صنایع‌دستی خبر داد و گفت: برای این پرونده رایزنی‌هایی با کشورهای مرتبط از جمله افغانستان، پاکستان و عمان انجام شده است.

وی تأکید کرد: تحقق هر یک از این ظرفیت‌ها می‌تواند به معرفی بیشتر سیستان و بلوچستان، تقویت جایگاه استان در عرصه گردشگری و توجه جامعه ملی و جهانی به ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی آن کمک کند.