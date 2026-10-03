جوان ۱۸ ساله زاهدانی با کمک خیران و ستاد دیه آزاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی میرامامی صبح شنبه به خبرنگاران اظهار کرد: جوان ۱۸ ساله زاهدانی که از ۱۸ خردادماه به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه ناشی از یک حادثه غیرعمد در زندان بود، با گذشت شاکی و کمک خیران و ستاد دیه آزاد شد.

مدیر ستاد مردمی دیه سیستان و بلوچستان بیان کرد: این جوان در پی وقوع یک حادثه ناخواسته و آسیب دیدن چشم شاکی، پس از تشکیل پرونده قضایی و صدور حکم، به پرداخت دیه و ارش محکوم شد و به دلیل ناتوانی در تأمین مبلغ محکومیت، از ۱۸ خردادماه در زندان به سر می‌برد.

وی افزود: مجموع بدهی این پرونده ۵۰۴ میلیون تومان بود که با پیگیری‌های انجام شده و همراهی شاکی و خیران، زمینه آزادی این جوان فراهم شد.

وی ادامه داد: در این پرونده، شاکی با بزرگواری ۱۰۵ میلیون تومان از حق خود گذشت کرد و یک خیر نیک‌اندیش نیز ۳۰۰ میلیون تومان برای آزادی این جوان پرداخت کرد.

میرامامی گفت: ستاد مردمی دیه استان سیستان و بلوچستان نیز برای تکمیل مبلغ مورد نیاز آزادی این جوان، ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت کرد و در نهایت با تأمین مبلغ لازم، مقدمات آزادی وی فراهم شد.

گذشت شاکی، مسیر آزادی جوان زاهدانی را هموار کرد

مدیر ستاد مردمی دیه سیستان و بلوچستان با قدردانی از گذشت شاکی و همراهی خیر نیک‌اندیش اظهار کرد: همکاری چندجانبه برای بازگرداندن این جوان به خانواده، نشان می‌دهد در پرونده‌های جرائم غیرعمد، گذشت شاکیان و حمایت خیران می‌تواند نقش مهمی در آزادی زندانیان داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: این جوان ۱۸ ساله پس از تحمل مدتی حبس، با کمک خیران و حمایت ستاد دیه استان از زندان آزاد شد و به آغوش خانواده بازگشت.

میرامامی با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد گفت: بسیاری از افراد به دلیل ناتوانی مالی ناشی از حوادث غیرعمد یا محکومیت‌های مالی در زندان به سر می‌برند و کمک‌های خیرخواهانه مردم در کنار گذشت شاکیان می‌تواند زمینه آزادی آنان را فراهم کند.

وی در پایان از شاکی پرونده، خیر نیک‌اندیش و همه افرادی که در روند آزادی این جوان ۱۸ ساله نقش داشتند، قدردانی کرد.