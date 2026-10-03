به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا میری، صبح شنبه به خبرنگاران گفت: با همکاری کمیته امداد و قرارگاه پیشرفت و آبادانی غدیر، ۲ هزار خانوار تحت حمایت این نهاد از نعمت شبکه گاز طبیعی بهره‌مند شدند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) سیستان و بلوچستان افزود: این پروژه با هدف ارتقای سطح کیفی زندگی و بهبود زیرساخت‌های رفاهی خانواده‌های جامعه هدف از سال ۱۴۰۳ آغاز و با اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال اجرایی شده است.

وی بیان کرد: تاکنون عملیات اتصال به شبکه گاز برای ۲ هزار خانوار با موفقیت به پایان رسیده و این خانوارها از این نعمت بهره‌مند شده‌اند. همچنین عملیات زیرساختی برای یک‌هزار خانوار دیگر نیز آغاز شده و در مراحل اجرایی قرار دارد.

میری اظهار کرد: این اقدام در قالب برنامه‌های توسعه‌ای کمیته امداد امام خمینی(ره) جهت عدالت در توزیع امکانات رفاهی صورت می‌گیرد.

آیین نمادین بهره‌برداری از این پروژه نیز هفته گذشته، در روستای امامیه از توابع بخش مرکزی شهرستان زابل برگزار شد.