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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۰۵

دستگیری جستجوگران گنج در حریم امامزاده یحیی ورامین

دستگیری جستجوگران گنج در حریم امامزاده یحیی ورامین

ورامین- رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان ورامین از دستگیری دو نفر در جریان حفاری غیرمجاز ۳۰ متری در حریم بنای تاریخی امامزاده یحیی(ع) خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تاجیک، شامگاه جمعه، در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: دو جستجوگر گنج که با استفاده از دستگاه فلزیاب و انجام حفاری عمیق و غیرمجاز در حریم بنای تاریخی و ثبت ملی امامزاده یحیی(ع) ورامین به دنبال کشف اشیای تاریخی بودند، دستگیر شدند.

وی افزود: در پی دریافت گزارشی درباره فعالیت مشکوک و انجام حفاری غیرمجاز در یکی از منازل مسکونی منطقه کهنه‌گل ورامین، موضوع در دستور کار قرار گرفت.

رئیس اداره میراث فرهنگی ورامین ادامه داد: این عملیات پس از اخذ مجوزهای قضایی و با همکاری عوامل پلیس امنیت فراجا فرماندهی انتظامی شرق استان تهران و یگان حفاظت میراث فرهنگی انجام شد.

تاجیک گفت: مأموران پس از شناسایی محل مورد نظر و حضور در منطقه، دو نفر از عوامل حفاری غیرمجاز را در حین انجام عملیات دستگیر کردند و ابزارآلات مورد استفاده در حفاری نیز کشف و به همراه متهمان تحویل مراجع قانونی شد.

وی با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی و پلیس امنیت خاطرنشان کرد: برای افراد دستگیرشده پرونده قضایی تشکیل شده و موضوع برای شناسایی و دستگیری دیگر عوامل دخیل در این حفاری از طریق مراجع قانونی در حال پیگیری است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ورامین تأکید کرد: حفاری غیرمجاز، تعرض به عرصه و حریم و تخریب بناهای تاریخی، خط قرمز این اداره است و در زمینه صیانت از آثار تاریخی شهرستان و برخورد قانونی با این‌گونه تخلفات، پیگیری‌های لازم انجام خواهد شد.

کد مطلب 6965660

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