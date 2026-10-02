دستگیری جستجوگران گنج در حریم امامزاده یحیی ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تاجیک، شامگاه جمعه، در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: دو جستجوگر گنج که با استفاده از دستگاه فلزیاب و انجام حفاری عمیق و غیرمجاز در حریم بنای تاریخی و ثبت ملی امامزاده یحیی(ع) ورامین به دنبال کشف اشیای تاریخی بودند، دستگیر شدند.

وی افزود: در پی دریافت گزارشی درباره فعالیت مشکوک و انجام حفاری غیرمجاز در یکی از منازل مسکونی منطقه کهنه‌گل ورامین، موضوع در دستور کار قرار گرفت.

رئیس اداره میراث فرهنگی ورامین ادامه داد: این عملیات پس از اخذ مجوزهای قضایی و با همکاری عوامل پلیس امنیت فراجا فرماندهی انتظامی شرق استان تهران و یگان حفاظت میراث فرهنگی انجام شد.

تاجیک گفت: مأموران پس از شناسایی محل مورد نظر و حضور در منطقه، دو نفر از عوامل حفاری غیرمجاز را در حین انجام عملیات دستگیر کردند و ابزارآلات مورد استفاده در حفاری نیز کشف و به همراه متهمان تحویل مراجع قانونی شد.

وی با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی و پلیس امنیت خاطرنشان کرد: برای افراد دستگیرشده پرونده قضایی تشکیل شده و موضوع برای شناسایی و دستگیری دیگر عوامل دخیل در این حفاری از طریق مراجع قانونی در حال پیگیری است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ورامین تأکید کرد: حفاری غیرمجاز، تعرض به عرصه و حریم و تخریب بناهای تاریخی، خط قرمز این اداره است و در زمینه صیانت از آثار تاریخی شهرستان و برخورد قانونی با این‌گونه تخلفات، پیگیری‌های لازم انجام خواهد شد.