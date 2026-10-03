حفاری آخرین تونل محور اردل–دوپلان به ۶۰۰ متر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ربیعی صبح شنبه در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری با اشاره به آخرین وضعیت عملیات اجرایی پروژه احداث محور اردل–دوپلان اظهار کرد: بخشی از مطالبات تأیید شده پیمانکار پرداخت شده و روند پیشرفت فیزیکی این پروژه قابل قبول است.

وی افزود: در این مسیر، احداث پنج تونل به طول‌های ۱۷۰۰، ۱۲۰، ۱۳۰، ۵۰ و ۹۰۰ متر پیش‌بینی شده است که حفاری هر چهار تونل نخست جمعا به طول ۲۰۰۰ متر به‌طور کامل انجام شده و حفاری آخرین تونل نیز تاکنون به ۶۰۰ متر رسیده است

ربیعی ادامه داد: در کنار عملیات حفاری تونل، عملیات اجرایی دو دهانه پل به طول‌های ۳۰ و ۴۲ متر بر روی رودخانه سبزکوه نیز در حال انجام است و میانگین پیشرفت فیزیکی این دو پل هم‌ اکنون به حدود ۷۰ درصد رسیده است.

معاون فنی و مهندسی ساخت اداره‌ کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری با اشاره به مشخصات قراردادی این پروژه گفت: مبلغ اولیه قرارداد حفاری تونل ۹۰۰ متری و تکمیل پل‌های این مسیر، بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان است که اجرای آن به شرکت پیمانکاری ایران‌ پل واگذار شده و شرکت رهاب نیز به‌عنوان مشاور پروژه فعالیت می‌کند.

ربیعی در ادامه با بیان اینکه احداث این محور نقش مهمی در بهبود حمل و نقل جاده‌ای منطقه خواهد داشت، تصریح کرد: با تکمیل و بهره‌برداری از محور گورمیزه، فاصله مسیر اردل به سمت خوزستان حدود ۲۰ کیلومتر کاهش خواهد یافت و با حذف گردنه پرخطر باجگیران، علاوه بر ارتقای ایمنی تردد، زمان سفر بین شهرکرد و خوزستان نیز کاهش می‌یابد که منجر به کاهش و صرفه جویی در مصرف سوخت نیز خواهد شد.