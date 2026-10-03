به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وزارت نفت، مدیریت بحران و حفظ پایداری شبکه سراسری گاز در پی تحولات و چالش‌های اخیر تأسیسات پالایشگاهی، از اولویت‌های اصلی این مجموعه در تأمین نیاز بخش‌های مولد کشور بوده است. سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، با اشاره به روند گازرسانی به صنایع بزرگ اظهار کرد: در زمینه گازرسانی به صنایع عمده کشور به‌ویژه بخش‌های فولاد و پتروشیمی، هیچ‌گونه محدودیتی اعمال نشده است؛ هرچند برخی از این صنایع طی حوادث اخیر به دلایل مختلف دچار آسیب شدند.

وی با اشاره به وضعیت پالایشگاهی و چالش‌های پیش‌آمده در میدان گازی پارس جنوبی تصریح کرد: حفظ پایداری شبکه در چنین شرایطی بیانگر موفقیت در حوزه مدیریت بحران و ارتقای تاب‌آوری صنعت گاز است. بر همین اساس، در ارزیابی عملکرد ۶ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با وجود افت حدود ۱۴ درصدی حجم گاز تحویلی به شبکه سراسری، سهم سوخت‌رسانی به نیروگاه‌های کشور در سطح پیشین حفظ شده است.

توکلی در ادامه تشریح کرد: در نیمه نخست سال جاری ۸۵ درصد از نیاز سبد سوخت نیروگاه‌ها با گاز طبیعی تأمین شد که این شاخص در مدت مشابه سال قبل حدود ۸۶ درصد بوده است؛ رقمی که پایداری عملیاتی شبکه در موقعیت‌های حساس و بحرانی را نشان می‌دهد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در پایان تأکید کرد: صنعت گاز با اولویت‌بخشی هدفمند به تأمین سوخت بخش نیروگاهی به منظور مهار ناترازی برق، تمام ظرفیت خود را برای تداوم جریان انرژی در محورهای تولیدی و صنعتی متمرکز ساخته تا فعالیت چرخ‌های اقتصادی کشور در شرایط پیچیده تولید دچار توقف نشود.