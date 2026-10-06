سرپرست وزارت نفت: پایداری شبکه گاز نیازمند هماهنگی کامل زنجیره است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بورد امروز (سه‌شنبه، ۱۴ مهر) در بازدید از مرکز دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر اهمیت نقش این مرکز در مدیریت شبکه گاز کشور بیان کرد: پایداری تأمین انرژی، به‌ویژه در ماه‌های سرد سال نیازمند هماهنگی کامل میان بخش‌های تولید، انتقال و توزیع گاز است و دیسپچینگ در این زمینه نقشی کلیدی دارد.

وی در این بازدید ضمن شنیدن مسائل و دغدغه‌های مدیران شرکت ملی گاز ایران، بر ضرورت پیگیری و رفع چالش‌های موجود و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های صنعت گاز برای حفظ پایداری شبکه تأکید کرد.

سرپرست وزارت نفت با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان صنعت گاز تصریح کرد: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، ارتقای سامانه‌های پایش و افزایش آمادگی عملیاتی برای مواجهه با شرایط مختلف ضرورت دارد.

تعریف سناریوهای مختلف برای زمستان

سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران نیز در این بازدید با تشریح اقدام‌های انجام‌شده برای تأمین حداکثری گاز گفت: این شرکت همه تلاش خود را برای افزایش تولید به‌کار گرفته و به همین منظور، بخشی از تعمیرات اساسی (اورهال) را زودتر از برنامه انجام داده است.

وی با اشاره به احتمال بروز تنش گازی در برخی استان‌های کشور در زمستان امسال افزود: برای همه استان‌ها سناریوهای لازم تعریف شده است تا شرکت بتواند متناسب با شرایط هر منطقه، برای مدیریت شبکه و تأمین گاز برنامه‌ریزی کند.

مدیران و مسئولان مرکز دیسپچینگ گاز در این بازدید گزارشی از روند تأمین، انتقال و توزیع گاز، آمادگی شبکه برای مدیریت مصرف و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای حفظ پایداری جریان گاز ارائه کردند. همچنین مهم‌ترین مسائل و چالش‌های حوزه‌های مختلف و پیشنهادهای خود را با سرپرست وزارت نفت در میان گذاشتند.

به گزارش وزارت نفت، حمید بورد، سرپرست وزارت نفت امروز (سه‌شنبه، ۱۴ مهر) از مرکز دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران بازدید کرد و در جریان آخرین وضع پایش، مدیریت و کنترل شبکه سراسری گاز کشور قرار گرفت.