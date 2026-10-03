به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این خبر در حالی اعلام شده که پس از حمله ای مرگبار در مدرسه ای واقع در ایالت کوآهویلا در شمال مکزیک در روز پنج شنبه، مدیر مدرسه کشته و چهار تن زخمی شدند. گمان می رود دو مهاجم ۱۸ ساله در محل دستگیر شده اند.

شینباوم در کنفرانس خبری روزانه خود در این باره گفت: هدف از این اقدام آن است که پلتفرم های دیجیتالی بخشی از مسئولیت را برعهده گیرند و از انتشار، ترویج یا پخش محتوای مرتبط با این نوع اطلاعات از جمله اقدامات مجرمانه یا رفتارهای خشن جلوگیری کنند.

وی همچنین اظهار کرد دولت مکزیک در پی ایجاد لایحه یا چهارچوبی قانونی برای ملزم کردن تمام پلتفرم های اجتماعی به پیروی از چنین روندی است.

رئیس جمهور مکزیک همچنین این اقدام را به عنوان گامی برای محافظت از جمعیت جوان کشور در مقابل قرار گفتن در برابر خشونت پیشنهاد کرد و گفت: مقامات آماده گفتگو با پلتفرم ها هستند. کشورهایی مانند استرالیا و انگلیس و همچنین اتحادیه اروپا قوانینی وضع کرده اند که پلتفرم های اجتماعی را ملزم به حذف محتوای خشونت آمیز می کند.

در آمریکای لاتین، برزیل اقدامی بیشتر انجام داده و دادگاه عالی این کشور در ۲۰۲۵ میلادی دستور داد پلتفرم های اجتماعی باید محتوایی که به خشونت دامن می زند را حذف کنند. قانونگذاران در شیلی، آرژانتین و کاستاریکا مشغول بررسی لوایحی هستند تا دسترسی کودکان به شبکه های اجتماعی را محدود و همچنین پلتفرم ها را ملزم به مسدودسازی محتوای مخرب کنند.