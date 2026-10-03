به گزارش خبرنگار مهر امید شاکری، مدیرعامل این شرکت در حاشیه بازدید میدانی از مجتمع‌های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر که در جریان جنگ تحمیلی اخیر دچار آسیب شده‌اند، بر ضرورت بازسازی و احیای فوری این واحدها تأکید کرد. وی هدف از این سفر دو روزه را بررسی چالش‌های پیش‌رو و اتخاذ راهکارهای عملیاتی برای بازگرداندن این واحدهای صنعتی به مدار تولید عنوان کرد.

شاکری با بیان اینکه بازگشت صنایع پتروشیمی به ظرفیت کامل تولید یک «ضرورت ملی» محسوب می‌شود، اظهار داشت: وزارت نفت توجه ویژه‌ای به تسریع در روند بازسازی دارد و وزیر نفت نیز بر لزوم رفع هرگونه مانع در مسیر این بازگشت تأکید کرده است. در همین راستا، وزارت نفت متعهد است با تمامی توان در کنار شرکت‌های پتروشیمی قرار گیرد تا روند بازگشت به شرایط پیش از جنگ با سرعت مطلوب انجام پذیرد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از تشکیل یک کارگروه مشترک جهت پیگیری مطالبات و چالش‌های واحدهای آسیب‌دیده خبر داد و گفت: مقرر شده است با تشکیل این کارگروه، مسائل موجود به‌صورت دقیق بررسی و راهکارهای مناسب تدوین شود. هدف غایی از تشکیل این کارگروه، طراحی و تدوین یک بسته حمایتی ویژه برای صنایع پتروشیمی منطقه ماهشهر و فراهم‌کردن زمینه‌های لازم برای رونق دوباره فعالیت‌های صنعتی در این قطب مهم پتروشیمی است.

شاکری در طول سفر خود از مجتمع‌های پتروشیمی بندر امام، کارون، امیرکبیر، رازی و فجر انرژی خلیج‌فارس بازدید کرد و از نزدیک در جریان تازه‌ترین اقدام‌های انجام‌شده در این مجتمع‌ها قرار گرفت. همچنین بررسی وضعیت مرکز پژوهش و فناوری ماهشهر و شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی از دیگر برنامه‌های این سفر بود که با برگزاری نشست‌های تخصصی با مدیران عامل شرکت‌های منطقه همراه شد.